Bitget frappe fort : accès VIP au combat UFC KC54 de Karate Combat à Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3, a enflammé l’événement Token2049 avec une expérience exclusive au bord du ring lors du combat KC54 de Karate Combat à Dubaï, le 2 mai. Entre frappes fulgurantes, traitement VIP et ambiance survoltée, même la blockchain en a ressenti les secousses.

Cette année, Bitget a mis la barre encore plus haut en proposant une expérience premium, plaçant les passionnés de crypto au cœur de l’action. Les VIP triés sur le volet de Bitget ont assisté à des affrontements de haut niveau tout en savourant une cuisine gastronomique et des boissons d’exception, dans un espace VIP réservé exclusivement aux leaders d’opinion et invités spéciaux de la plateforme.

Avec une foule en délire de 4 000 à 5 000 fans, l’ambiance dans l’une des salles les plus prestigieuses de Dubaï était électrisante. Vugar Usi Zade, directeur des opérations de Bitget, a parfaitement résumé l’esprit de la soirée : « Le trading crypto et les sports de combat exigent les mêmes qualités : réflexes rapides, pensée stratégique et sang-froid. Nous sommes ravis d’offrir à notre communauté cette opportunité exclusive d’assister à une compétition de classe mondiale. Que vous analysiez des graphiques ou des techniques de combat, c’est ici que se forgent les champions. »

Robert Bryan, PDG de Karate Combat, a déclaré : « Le KC54 a marqué une étape importante dans notre parcours, et la présence de Bitget en tant que sponsor a renforcé notre volonté d’innover dans le domaine des sports de combat. Leur soutien nous a permis d’offrir une expérience inoubliable, mêlant tradition et technologies de pointe. »

Asim Zaidi, président de Karate Combat, a ajouté : « Ce partenariat avec Bitget pour le KC54 a marqué un véritable tournant. Leur implication a non seulement valorisé l’événement, mais aussi mis en lumière la synergie naturelle entre les arts martiaux et le monde numérique en pleine évolution. »

Cet événement marque une nouvelle étape stratégique pour Bitget dans l’univers des sports de combat, après ses collaborations réussies avec des athlètes professionnels comme la championne du monde de lutte Buse Tosun Çavuşoğlu et le médaillé d’or olympique de boxe Samet Gümüş. En créant ces expériences en direct exclusives, Bitget continue de tisser des liens forts entre la communauté crypto et les événements sportifs de premier plan.

Jyotsna Hirdyani, responsable Bitget pour l’Asie du Sud et organisatrice de l’événement, a partagé sa vision : « C’est l’avenir. De la blockchain au sport, la crypto redéfinit les règles du jeu. Voici ce qui se passe quand le sport et le divertissement rencontrent la technologie blockchain. C’est un changement culturel profond, où les croisements entre sport et crypto deviendront de plus en plus courants – le crossover ultime. »

Ce partenariat témoigne de l’engagement de Bitget à offrir des expériences uniques et enrichissantes à sa communauté. Comme en trading, le timing est essentiel : le 2 mai à Dubaï, crypto et combat se sont rencontrés pour un affrontement mémorable. Bitget reste concentré sur la création de valeur concrète pour la communauté crypto, bien au-delà des interfaces numériques.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

À propos de Karate

Karate Combat est la première ligue mondiale de karaté en plein contact, reconnue pour son approche innovante du divertissement sportif. Avec son style de combat rapide et percutant – une forme de MMA sans combat au sol – Karate Combat propose des affrontements intenses, dont près de la moitié se concluent par des KO. Forte de plus de 7 millions de followers, de centaines de millions de vues mensuelles et de plus de 100 000 utilisateurs actifs sur son application, la ligue est à la pointe de la fusion entre sport, technologie et expériences communautaires.

