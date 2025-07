VICTORIA, Seychelles, 17 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce la cotation de RCADE Network (RCADE) pour le trading au comptant. Outre l’ouverture de la possibilité de négocier au comptant, Bitget lancera une campagne exclusive de récompenses Launchpool et une campagne CandyBomb. RCADE favorise une économie du jeu vidéo décentralisée, dirigée par la communauté, les contributeurs et les joueurs.

Le trading au comptant pour RCADE débutera le 9 juillet 2025 à 13 heures (UTC) sous la paire RCADE/USDT. Les retraits seront possibles à partir du 10 juillet 2025 à 14 heures (UTC). Les utilisateurs éligibles peuvent bloquer des BGB pour se partager les 103 200 000 jetons RCADE. Ceux-ci doivent bloquer un minimum de 5 BGB et un maximum de 50 000 BGB, suivant les niveaux VIP. La campagne Launchpool se déroulera du 9 juillet 2025 à 13 heures au 13 juillet 2025, même heure. Une campagne CandyBomb pour les traders aura également lieu mettant en jeu une somme de 16 000 000 jetons RCADE. La campagne CandyBomb se déroulera du 9 juillet 2025 à 13 heures au 16 juillet 2025, même heure.

Bitget mettra également en place un jeu-concours sur X, permettant à 750 utilisateurs qualifiés de se partager 2 360 000 jetons RCADE. La campagne se déroulera du 9 juillet 2025 à 13 heures (UTC) au 12 juillet 2025, même heure. Pour participer, les utilisateurs doivent suivre Bitget et RCADE sur X, repartager le post du concours avec le hashtag #RCADExBitgetLaunchpool, taguer un ami, s’inscrire, déposer ou trader des RCADE sur Bitget, et remplir le formulaire joint au post.

Parallèlement, une campagne communautaire sera organisée sur la même période, avec 2 880 000 jetons RCADE supplémentaires à répartir entre 1000 utilisateurs qualifiés. Pour y participer, les utilisateurs devront rejoindre à la fois le Discord de Bitget et le Groupe des détenteurs de BGB, s’inscrire, effectuer un dépôt net supérieur à 100 USDT, et réaliser un trade au comptant sur la paire ES/USDT.

RCADE Network est un écosystème de jeu décentralisé destiné à placer les joueurs au centre du jeu et de la création de valeur. Au cœur de ce système figure un jeton interopérable unique, RCADE, qui alimente une économie circulaire à travers l’ensemble des jeux de l’univers Revolving Games. Grâce à un réseau réparti de nœuds gérés par les utilisateurs, RCADE permet aux joueurs de gagner, d’échanger et de transférer de la valeur de manière transparente entre les titres, rompant ainsi avec le cloisonnement imposé par les plateformes de jeu traditionnelles.

En intégrant directement les joueurs au sein de sa structure économique et opérationnelle, le réseau encourage la participation bien au-delà du jeu. Les joueurs ne sont plus de simples utilisateurs, mais deviennent des acteurs qui contribuent à la croissance globale de l’écosystème et en tirent profit. Ce modèle alimenté par les joueurs favorise un environnement plus inclusif et résilient, les nœuds assurant une infrastructure sécurisée et décentralisée pour l’ensemble du réseau.

Bitget poursuit le renforcement de sa position de plateforme crypto de premier ordre, et propose désormais plus de 800 jetons cotés sur les marchés au comptant et d’instruments dérivés. L’intégration de RCADE à Launchpool s’inscrit dans son ambition d’accompagner des projets innovants visant à faire évoluer l’écosystème.

Pour tout complément d’information sur RCADE, cliquez ici.

