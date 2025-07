VICTORIA, Seychelles, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première Bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce l’intégration de Tanssi (TANSSI) sur sa plateforme de trading au comptant. Le réseau Tanssi est un protocole d’infrastructure décentralisé. Outre l’ouverture de la possibilité de négocier au comptant, Bitget lancera une campagne exclusive PoolX et une campagne CandyBomb.

Les transactions pour la paire TANSSI/USDT débutent le 9 juillet 2025 à 11 heures (UTC) et les retraits seront possibles à partir du lendemain, soit le 10 juillet 2025 à 12 heures (UTC). Les utilisateurs éligibles pourront participer à la campagne PoolX et tenter de gagner une part de 888 000 jetons TANSSI en en verrouillant au moins 100 et jusqu’à 10 000 000 maximum. La campagne s’étend du 9 juillet 2025 à 11 heures (UTC) au 19 juillet 2025, même heure.

En parallèle, Bitget lancera un événement CandyBomb proposant 7 990 000 jetons TANSSI au total comme récompenses. Le pool de trading se décline en deux volets. Les nouveaux utilisateurs peuvent échanger des jetons TANSSI et SOL pour tenter de gagner une part de 5 330 000 jetons TANSSI, tandis que le pool global propose des récompenses à hauteur de 2 660 000 jetons TANSSI à tous les participants éligibles. La campagne CandyBomb est prévue du 9 juillet 2025, 11 heures (UTC) au 16 juillet 2025, même heure.

Tanssi repense la manière dont les développeurs conçoivent des appchains en proposant une approche rationalisée, libre de toute infrastructure et appuyée par un niveau de sécurité équivalent à celui de l’Ethereum. Imaginé pour des cas d’usage tels que les actifs du monde réel (ou RWA, de l’anglais Real-World Assets), les stablecoins ou les protocoles de coordination, le réseau Tanssi automatise sous un seul toit l’ensemble de la pile technologique en prenant en charge la gestion de l’orchestration des validateurs, la séquence décentralisée, les protocoles RPC, les indexeurs et les explorateurs. Les développeurs peuvent lancer rapidement une chaîne EVM préconfigurée ou personnaliser un environnement d’exécution basé sur Substrate, et ainsi profiter d’un modèle déterministe, d’une finalité rapide et d’un contrôle intégral de gouvernance, de budget et de stratégie de mise à jour.

Cette architecture flexible permet aux équipes de mettre à disposition des chaînes souveraines libres de tout goulet d’étranglement partagé et de dépendances externes, ainsi que d’accélérer la mise sur le marché tout en conservant une totale autonomie. Grâce au réseau Tanssi, le lancement d’une appchain gagne en simplicité pour s’apparenter au déploiement d’un contrat intelligent, offrant aux plus ambitieuses applications Web3 d’aujourd’hui à la fois rapidité et évolutivité.

Bitget continue d’élargir son offre et se positionne comme une plateforme de premier plan dédiée à l’échange de cryptomonnaies. La plateforme est réputée pour ses solutions innovantes permettant aux utilisateurs de découvrir les cryptomonnaies au sein d’un écosystème CeDeFi sécurisé. Bitget compte une sélection exhaustive de plus de 800 paires de cryptomonnaies et s’engage à élargir son offre au-delà de 900 paires négociables tout en reliant les utilisateurs à divers environnements, notamment Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, et TON. L’intégration de Tanssi au portefeuille de Bitget marque une étape décisive du développement de son écosystème en l’exposant à des collectifs de niche et encourage l’innovation dans le domaine de l’économie décentralisée en renforçant son rôle d’intermédiaire entre les différents projets Web3 et mouvements culturels.

Pour tout complément d’information sur Tanssi, cliquez ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f663baeb-175a-447f-aaf6-79b6eb4f8641

GlobeNewswire Distribution ID 1001117377