VICTORIA, Seychelles, 17 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce la publication de son encyclopédie Web3 pour les jeunes, une grande première de son programme pédagogique international #Blockchain4Youth. Une distribution d’exemplaires est prévue dans les écoles, bibliothèques et centres éducatifs pour satisfaire à la promotion de la culture blockchain auprès des jeunes. La version numérique sera quant à elle disponible sur le portail CoinGecko, le plus grand agrégateur indépendant de données sur les cryptomonnaies au monde.

Conçue comme un ABC, cette encyclopédie familiarise les jeunes lecteurs à l’univers de la blockchain par l’emploi d’une terminologie facile à comprendre, ainsi « A comme Altcoin » ou « Z comme protocole Zéro-connaissance ». Une définition claire illustrée de visuels ludiques correspond à chaque lettre et simplifie des notions complexes pour les rendre accessibles à des novices. L’approche repose sur une manière amusante et abordable d’éveiller la curiosité des jeunes envers la finance numérique, même celle des plus petits, et de fournir les bases du Web3.

« Pour moi, l’éducation reste la meilleure porte d’entrée vers la blockchain de demain », souligne la PDG de Bitget Gracy Chen. « Notre encyclopédie vise à combler les lacunes de connaissances en parlant la langue des jeunes, et donc en employant une expression claire assortie d’exemples concrets, le tout dans un format qui leur rend la blockchain accessible ».

La préparation de l’encyclopédie résulte d’un partenariat conclu avec Cryptita Plays, une organisation à but non lucratif dédiée à l’autonomisation des jeunes par l’éducation à la blockchain. Forte du succès qu’elle enregistre auprès d’élèves et d’éducateurs au sein de populations défavorisées, Cryptita Plays a contribué au projet à raison de ses précieux retours terrain, lesquels ont structuré tant le contenu que l’approche globale de l’ouvrage. Ce partenariat répond à l’objectif commun des deux parties, à savoir rendre l’enseignement de la blockchain plus accessible, plus inclusif et plus percutant à l’échelle mondiale.

« Nous avons toujours nourri l’ambition de rendre la blockchain plus concrète aux yeux des nouvelles générations, pour que les adultes de demain ne la voient pas comme un obscur concept, mais plutôt comme quelque chose de concret et de compréhensible », indique Arshelene Lingao, fondatrice de Cryptita Plays. « Cette encyclopédie s’entend comme un outil pour donner vie à ces idées au-delà des murs d’une salle de classe ».

La distribution des ouvrages commencera dans les zones où l’accès à Internet est limité ou instable, ce qui convient au système d’éducation en présentiel en vigueur dans les régions mal reliées. L’édition papier vient compléter la version numérique, accessible partout dans le monde et jouant en faveur de l’apprentissage multilingue. La version numérique sera hébergée en ligne ici, mais aussi sur le portail CoinGecko, pour rendre le contenu accessible aux jeunes, aux enseignants et aux nouveaux venus dans l’univers de la blockchain. Les utilisateurs de CoinGecko peuvent l’échanger dans le cadre du programme de fidélité Candy Rewards contre les Candies qu’ils ont gagnés en s’y connectant quotidiennement. Cliquez ici pour consulter la page de CoinGecko.

« La blockchain est souvent assimilée à un symbole d’avenir, mais ses effets se font ressentir dès maintenant. Notre but est de donner les clés de ce futur aux jeunes, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur parcours », explique Vugar Usi Zade, directeur d’exploitation de Bitget. « Ainsi, cette encyclopédie transforme des idées abstraites en réalités concrètes. C’est certes un petit pas, mais de taille ».

L’encyclopédie s’inscrit dans la lignée plus large du programme Blockchain4Youth de Bitget, un parcours éducatif mondial visant à apporter aux jeunes les connaissances fondamentales sur la blockchain et les actifs numériques. Conçu pour être à la fois accessible et passionnant, ce programme met des ressources pédagogiques à disposition via des publications comme c’est le cas pour l’encyclopédie, du contenu numérique et des sessions d’apprentissage en présentiel. En adaptant les notions clés du Web3 dans un format adapté aux plus jeunes et en les rendant plus accessibles, la mission du programme Blockchain4Youth est de faire de l’éducation à la blockchain une réalité concrète pour les étudiants du monde entier, et plus particulièrement dans les régions du monde où l’accès à l’enseignement technologique reste limité.

Pour en savoir plus sur l’encyclopédie, cliquez ici.

