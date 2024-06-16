Bitget lança nova série de vídeos repleta de estrelas, com a participação de Julián Alvarez, astro da LALIGA

KUALA LUMPUR, Malásia, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget , principal Exchange Universal (UEX) do mundo, lançou uma nova campanha em três partes estrelada por Julián Alvarez, craque da LALIGA e jogador do Atlético de Madrid, unindo talento de futebol de classe mundial e tecnologia de negociação de última geração em uma série de vídeos institucionais dinâmicos. Produzidos em parceria oficial com a LALIGA, os vídeos destacam o Bitget Onchain, o GetAgent e a visão de Exchange Universal, cada um sob a perspectiva de alto desempenho que define atletas de elite como Alvarez.

A campanha mostrará Álvarez demonstrando como a mentalidade estratégica do futebol se alinha naturalmente com a visão “Negocie com Inteligência” da Bitget. O primeiro vídeo, na plataforma Bitget Onchain , destaca como os usuários podem acessar milhões de tokens em diversas blockchains a partir de uma única conta, com a tecnologia Onchain Signals impulsionada por IA para ajudar os traders a identificar oportunidades emergentes com rapidez e clareza.

“A LALIGA sempre esteve comprometida com a inovação, e esta colaboração com a Bitget reflete como a tecnologia e o esporte podem avançar juntos. Esperamos que esta série seja envolvente para todos os fãs da LALIGA”, disse Javier Gurrea-Nozaleda, diretor de Patrocínio e Licenciamento da LALIGA.

Álvarez aparece nos três vídeos, criando uma conexão divertida, porém autêntica, entre o desempenho atlético de elite e a execução inteligente de negociações.

“Foi emocionante representar a LALIGA nesta campanha”, compartilhou Alvarez. “O futebol é uma questão de timing, percepção e leitura de jogo, e a Bitget traz essa mesma mentalidade para a negociação. Se você fizer jogadas inteligentes no momento certo, terá a melhor chance de vencer.”

Ignacio Aguirre Franco, CMO da Bitget, acrescentou: “Julián traz a combinação perfeita de estratégia e talento. Essas qualidades refletem exatamente o que a Bitget está construindo: uma maneira mais inteligente e integrada de negociar. Seja com o Onchain, o GetAgent ou a UEX, nosso objetivo é dar a cada usuário as ferramentas para pensar e agir como um campeão.”

Cada vídeo será lançado com sua própria página dedicada, apresentando aos usuários os principais recursos e novos marcos em todo o ecossistema de produtos da Bitget. O vídeo sobre o Onchain será lançado hoje, seguido pelas edições sobre o GetAgent e a UEX nas próximas semanas.

A parceria da Bitget com a LALIGA continua a conectar os mundos do esporte e da tecnologia, usando narração de histórias, talentos de classe mundial e inovação de produtos para elevar a forma como o público global aprende sobre a Web3.

