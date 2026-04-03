Bitget Lança Programa VIP Fast Track em Futuros, Spot e Holdings de Ativos

VICTORIA, Seychelles, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou hoje o Programa VIP Fast Track, uma nova campanha criada para ajudar os usuários a alcançar níveis VIP mais altos por meio de rotas de trading personalizadas em futuros, spot e holding de ativos. O lançamento é a primeira fase da temporada UEX VIP mais ampla da Bitget, uma iniciativa da plataforma desenvolvida com base no princípio de vantagens máximas e taxas mínimas para usuários de alto valor.

Ao contrário dos sistemas VIP tradicionais de exchange que dependem principalmente de limites de ativos fixos, o VIP Fast Track introduz caminhos de progressão com base na atividade do trading e no crescimento da conta. Os usuários de Futuros podem acessar até 300 USDT em vouchers em dinheiro, os usuários de Spot podem receber até 120 USDT em vouchers de desconto de taxa e os usuários focados em Ativos podem acessar até 7% de vouchers de aumento de rendimento USDT enquanto avançam para o status VIP oficial.

A Bitget também lançou uma nova VIP Detail Page no aplicativo, possibilitando que os usuários acompanhem o progresso rumo ao próximo nível por meio de um painel otimizado para dispositivos móveis. A página calcula os requisitos de qualificação em tempo real e exibe os benefícios disponíveis em todas as modalidades, incluindo reduções de taxas, airdrops e recompensas globais de estilo de vida.

“Os sistemas VIP tradicionalmente se concentram em limites estáticos, mas o crescimento dos usuários em uma plataforma é mais dinâmico do que isso”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “O programa Fast Track foi concebido para tornar a progressão mais prática, vinculando a atividade do trading diretamente a recompensas imediatas e caminhos de atualização mais claros.”

Cada marco de progressão da campanha inclui o que a Bitget define como uma estrutura de recompensa baseada em liquidação, onde os usuários recebem bônus imediatos quando atingem as metas de qualificação designadas. Essas recompensas são projetadas para compensar parcialmente os custos do trading durante o processo de atualização e reduzir o atrito para os usuários que passam do acesso VIP temporário para o status oficial V1, V2 e V3.

O lançamento também precede a próxima fase da UEX VIP Season, que lançará uma campanha de airdrop dedicada entre abril e maio com um total de prêmios de 1 milhão de ativos UEX alfa, incluindo distribuições de ações tokenizadas e um projeto adicional a ser anunciado posteriormente. As rodadas das campanhas individuais devem incluir prêmios de até US$ 500.000.

O ecossistema VIP da Bitget continua a se expandir à medida que a plataforma aumenta seu foco na retenção nos usuários mais frequentes e de alto valor por meio de uma combinação de incentivos de trading, eficiência de taxas e acesso a experiências exclusivas vinculadas a futuras campanhas sazonais.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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