VICTORIA, Seychelles, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, dévoile Bitget Onchain, une innovation révolutionnaire qui allie le meilleur des CEX et des DEX. En combinant la rapidité, la sécurité et la simplicité des plateformes centralisées à un accès direct aux actifs on-chain émergents, Bitget Onchain redéfinit la façon dont les utilisateurs pourront tirer parti de la prochaine vague d’opportunités cryptographiques.

Bitget Onchain permettra en effet aux utilisateurs disposant d’un compte spot libellé en USDT ou en USDC de réaliser des transactions d’actifs on-chain directement sur l’application Bitget. Cette intégration leur offrira une expérience de trading comparable à celle d’une bourse, sans complexité inhérente, simplifiant ainsi les transactions on-chain, même pour les traders novices. Le produit sera initialement compatible avec Solana, BNB Smart Chain (BSC) et Base, avec un premier lot de jetons comprenant des RFC, des KTA, ainsi que 30 autres jetons.

Plaçant la sécurité au centre de ses préoccupations, Bitget Onchain intègre un niveau de protection comparable à celui d’une bourse centralisée afin de garantir un environnement de trading sécurisé, même on-chain. Bitget Onchain offre une large sélection d’actifs on-chain disponibles en temps réel et donne accès aux jetons en phase de démarrage ainsi qu’aux opportunités émergentes du marché. S’adressant aussi bien aux traders débutants qu’aux traders expérimentés, des mises à jour continues permettent à tous les utilisateurs de s’adapter efficacement à l’évolution des tendances.

Grâce à l’intelligence artificielle, Bitget Onchain intégrera un filtrage intelligent basé sur l’IA pour améliorer la précision des investissements en tirant parti d’algorithmes avancés pour effectuer un filtrage en temps réel des actifs on-chain. Cette fonctionnalité minimise l’exposition aux investissements non informés et permet ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions stratégiques basées sur les données.

« Le trading on-chain a longtemps été en proie à des configurations complexes qui obligeaient les utilisateurs à affronter des interfaces peu conviviales et à s’exposer à des risques. Bitget Onchain a été créée dans le but de faciliter l’accès au trading en offrant aux utilisateurs une expérience fluide et sécurisée », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « En comblant le fossé qui sépare le trading centralisé et le trading décentralisé, Bitget Onchain rendra le Web3 plus accessible à tous », a-t-elle ajouté.

Bitget a systématiquement intégré l’IA à son écosystème de manière à améliorer la précision, la sécurité et l’expérience utilisateur en matière de trading. Les principales fonctionnalités basées sur l’IA comprennent des bots de trading intelligents pour l’élaboration de stratégies automatisées, des outils de gestion des risques basés sur l’IA, des analyses prédictives des tendances du marché, ainsi que des fonctionnalités de copy trading améliorées par l’IA afin d’optimiser les décisions d’investissement. Avec le lancement de Bitget Onchain, le filtrage intelligent basé sur l’IA affine davantage encore la sélection des actifs, tout en minimisant les risques et en améliorant l’efficacité des transactions.

En alliant expérience utilisateur, sécurité avancée, et analyses de marché, Bitget Onchain illustre l’engagement constant de Bitget en faveur de solutions innovantes et intelligentes pour le secteur des plateformes d’échange de cryptomonnaies. Grâce à l’association de l’accessibilité et des outils de pointe, Bitget Onchain vise à devenir la plateforme de référence pour le trading d’actifs on-chain, rapprochant ainsi davantage encore les utilisateurs de l’univers du Web3.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de place de marché NFT ou de navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une volatilité importante. Il est conseillé aux investisseurs de ne risquer que les fonds qu’ils sont prêts à perdre. La valeur de tout investissement peut être affectée et il est possible que les objectifs financiers ne soient pas atteints ou que le capital investi ne soit pas récupéré. Nous encourageons les investisseurs à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de leur expérience et de leur situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité pour toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

