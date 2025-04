Bitget lance des skins exclusifs LALIGA : tradez avec style tout en affichant votre soutien au Barça, au Real Madrid et à bien d’autres clubs

VICTORIA, Seychelles, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3, vient de lancer sa campagne innovante «Votre équipe, votre skin : LALIGA sur Bitget » qui allie le frisson du football à l’excitation du trading de cryptomonnaies. La mise à jour du produit permet aux utilisateurs de personnaliser leur application Bitget avec le logo de leur équipe LALIGA préférée et de concourir en vue d’obtenir des récompenses, prouvant ainsi que dans la crypto, comme dans le football, passion et stratégie vont de pair.

Réputée pour sa capacité à repousser toujours plus loin les limites de l’engagement utilisateur, Bitget a franchi une nouvelle étape en intégrant à l’interface de son application les designs emblématiques des équipes de LALIGA. Désormais, les traders peuvent afficher fièrement les couleurs de leur équipe grâce à ce nouveau kit de trading. Que vous soyez un supporter inconditionnel du FC Barcelone ou que vous rouliez pour le Real Madrid, votre application Bitget peut désormais afficher le logo de votre équipe favorite.

« Nous offrons aux passionnés de cryptomonnaies une nouvelle façon d’afficher leur esprit d’équipe lorsqu’ils pratiquent leur activité de trading », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « C’est tout simplement la forme ultime du crossover grâce à laquelle votre application de trading devient aussi personnalisée que votre sélection de rêve en matière de football. » Cette campagne est un véritable triplé gagnant en termes d’engagement, de personnalisation et de divertissement ; que vous soyez là pour le trading ou pour les trophées sportifs, tous les fans y trouvent leur compte. »

Car il ne s’agit pas seulement d’une amélioration esthétique, mais d’une véritable compétition. Les utilisateurs gagnent des points en accomplissant des tâches ludiques liées à l’équipe de leur choix, tandis que des classements hebdomadaires permettent de suivre les meilleurs joueurs. Plus vous tradez, plus votre équipe progresse. Et comme dans le football, chaque point compte.

Ici, participer à l’action est à la fois simple et passionnant. Les fans peuvent commencer par personnaliser leur expérience de trading Bitget en sélectionnant les écussons emblématiques de leur équipe LALIGA préférée, transformant ainsi l’interface de l’application en un hommage numérique à leur passion pour le football. Ensuite, la véritable compétition commence : les utilisateurs gagnent des points pour l’équipe de leur choix en relevant des défis de trading et en interagissant avec la plateforme, créant ainsi une mélange électrisant entre passion crypto et fierté pour leur équipe. Les enjeux augmentent chaque semaine à mesure que les classements mis à jour révèlent quels clubs dominent la compétition, mêlant prouesses de trading et passion indéfectible pour le ballon rond de manière inédite.

L’attrait mondial de LALIGA et sa réputation en matière d’innovation s’accordent parfaitement avec la mission de Bitget qui consiste à rendre le trading de cryptomonnaies plus interactif et plus engageant. En combinant passion sportive et marchés financiers, Bitget redéfinit la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs plateformes de trading, et prouve ainsi que l’univers des cryptomonnaies ne se résume pas aux seuls graphiques et chiffres. Parfois, il s’agit aussi d’une question de prestige et de droits à se vanter de ses résultats.

La campagne « Votre équipe, votre skin » est désormais disponible dans l’application Bitget. Téléchargez, personnalisez et commencez à gagner des points dès aujourd’hui. Qui a dit que le trading de cryptomonnaies ne pouvait pas s’accompagner d’une petite touche de fútbol ?

