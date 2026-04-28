Bitget lance le Blockchain4Youth Learning Hub pour renforcer la future main-d’œuvre du Web3

VICTORIA, Seychelles, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a annoncé le lancement du Blockchain4Youth Learning Hub : Semestre 1, une nouvelle initiative éducative conçue pour aider les jeunes apprenants à explorer la blockchain non seulement comme domaine d’étude, mais aussi comme une voie de carrière viable dans l’économie numérique.

Dans le cadre de l’initiative plus large Blockchain4Youth de Bitget, le Learning Hub élargit la mission du programme visant à rendre l’éducation à la blockchain plus accessible et concrète pour les jeunes du monde entier. Grâce à des initiatives récentes telles que le tournoi jeunesse LALIGA en Thaïlande, son partenariat avec le Google Developer Group on Campus, et l’encyclopédie Web3 Young Learners, Blockchain4Youth a impliqué plus de 15 000 participants depuis son lancement. Cela reflète son engagement continu en faveur du développement des jeunes ainsi que l’intérêt croissant des étudiants pour des parcours plus clairs vers l’industrie du Web3.

Le Blockchain4Youth Learning Hub combine un apprentissage structuré avec une reconnaissance professionnelle et un accompagnement orienté carrière. Les apprenants qui mènent à bien le programme et satisfont aux évaluations recevront un certificat de réussite signé par Ignacio Aguirre Franco, directeur marketing de Bitget, leur offrant une attestation valorisable sur leurs profils professionnels.

Ce certificat va au-delà d’une simple preuve de participation. Il offre une reconnaissance vérifiée des compétences Web3 et ouvre l’accès à un réseau plus large d’opportunités. Les titulaires pourront bénéficier d’un examen prioritaire pour des opportunités chez Bitget et intégrer la Blockchain4Youth Talent Alliance, un pilier central du programme conçu pour connecter les apprenants certifiés avec l’écosystème Web3. Grâce à cette alliance, les participants auront accès à des opportunités prioritaires, à une visibilité au sein du secteur et à des canaux de mise en réseau, créant ainsi un lien plus direct entre les compétences acquises et des rôles professionnels concrets.

Dans le cadre de cette initiative, Bitget a confirmé un partenariat avec Bondex, le réseau professionnel Web3 à l’origine de web3.career , le plus grand site d’offres d’emploi du secteur. Grâce à ce partenariat, Bitget et Bondex visent à rendre les points d’entrée vers des carrières dans le Web3 plus transparents et accessibles pour la nouvelle génération de créateurs et de professionnels.

« La plupart des jeunes qui tentent de se lancer dans le Web3 se heurtent au même obstacle : ils suivent une formation, mais n’ont ensuite ni réseau, ni certifications reconnues, ni trajectoire claire vers un emploi », a déclaré Ignacio Palomera, cofondateur de Bondex. « Blockchain4Youth et Bondex résolvent ce problème. Terminez le programme, créez un profil vérifié, soyez visible dans le vivier de talents de confiance de Bondex et postulez directement auprès des entreprises qui recrutent sur web3.career. C’est le pont qui manquait à l’industrie. »

« Beaucoup de jeunes s’intéressent au Web3, mais l’intérêt seul ne leur montre pas toujours par où commencer », a expliqué Ignacio Aguirre Franco, directeur marketing de Bitget. « Le Learning Hub vise à rendre cette première étape plus concrète en offrant aux apprenants des connaissances, une reconnaissance et une meilleure vision des débouchés possibles. Lorsque les jeunes talents perçoivent plus clairement les opportunités, ils sont plus enclins à se sentir légitimes dans l’avenir de ce secteur. »

En définitive, le Blockchain4Youth Learning Hub reflète un engagement plus large visant à construire des infrastructures durables pour l’éducation et le développement des talents dans le Web3. Plus qu’une simple campagne ponctuelle, il illustre l’évolution de Blockchain4Youth vers une plateforme pérenne qui accompagne les apprenants depuis la découverte jusqu’au développement de compétences, puis de la participation à la contribution active. À travers cette initiative, Bitget continue de se positionner non seulement comme une plateforme d’actifs numériques, mais également comme un acteur structurant de l’écosystème contribuant à façonner la main-d’œuvre qui définira la prochaine phase du Web3.

La B4Y Talent Alliance accueille les entreprises recruteuses souhaitant entrer en contact avec des talents émergents, élargir l’accès au secteur et créer davantage de passerelles vers le Web3. Les organisations intéressées peuvent contacter : [email protected].

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée du marché dans plus de 150 régions à travers le monde.

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