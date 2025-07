Bitget Launchpool listará a Chainbase (C) com 2,75 milhões em recompensas em tokens

VICTORIA, Seychelles, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, corretora líder em criptomoedas e empresa Web3, anunciou o registro da Chainbase (C) na Zona de Inovação e IA, para trading à vista. Além da disponibilidade para trading à vista, a Bitget lançará uma campanha exclusiva de recompensas Launchpool com até 2.750.000 C disponíveis. A Chainbase é uma rede de dados omnichain.

O trading à vista para Chainbase (C) terá início em 14 de julho de 2025, às 12h00 (UTC), sob o par de negociação C/USDT. Os saques estarão disponíveis a partir de 15 de julho de 2025, às 13h00 (UTC).

Para comemorar a listagem, a Bitget lançará uma campanha Launchpool oferecendo 2.750.000 C em recompensas totais. Os usuários que se qualificarem podem participar bloqueando tokens BGB ou C durante o evento, que ocorrerá de 14 de julho de 2025, às 12h00 até 16 de julho de 2025 às 12h00 (UTC). No pool BGB, os usuários podem bloquear entre 5 e 50.000 BGB, sendo os limites máximos determinados por seu nível VIP, para ter a chance de ganhar uma parte dos 2.500.000 C. No pool C, os participantes podem bloquear entre 30 e 2.778.000 C para receber uma parte dos 250.000 C em recompensas.

A Chainbase está construindo uma camada de interoperabilidade descentralizada para otimizar como os dados do blockchain são acessados e utilizados em várias cadeias. No centro de sua visão está o desenvolvimento do “Crypto World Model”, um sistema alimentado por IA concebido para unificar dados on-chain e off-chain em uma única camada utilizável. Este modelo atua como uma ponte, permitindo que desenvolvedores e aplicativos extraiam dados padronizados e em tempo real de todo o ecossistema de criptomoedas sem precisar gerenciar fontes fragmentadas ou complexidade de infraestrutura.

Ao fornecer uma experiência de dados consistente e inteligente, a Chainbase possibilita uma ampla variedade de casos de uso — desde análises DeFi e automação de contratos inteligentes até plataformas sociais descentralizadas e sistemas avançados de IA. Sua rede omnichain e o Crypto World Model são projetados para traduzir a atividade bruta do blockchain em insights estruturados, estabelecendo a base para uma Web3 mais inteligente e conectada.

A Bitget continua a consolidar seu papel como uma corretora de criptomoedas de primeira linha, oferecendo mais de 800 tokens listados nos mercados à vista e de derivativos. A adição do BOOM ao Launchpool está alinhada com o esforço contínuo da Bitget para apoiar projetos inovadores cujo valor continua a evoluir o ecossistema.

Encontre mais detalhes sobre o Chainbase, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como o seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

