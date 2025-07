VICTORIA, Seicheles, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou a adição da pump.fun (PUMP) ao Bitget Launchpool. A campanha exclusiva do Launchpool disponibilizará até 123.594.000 PUMP em recompensas. Pump.fun é uma plataforma projetada para permitir a rápida criação e trading de memecoins na blockchain Solana.

Bitget lançará uma campanha Launchpool oferecendo 123.594.000 PUMP em recompensas totais. Usuários elegíveis podem participar bloqueando BGB durante o evento, que ocorre de 15 de julho de 2025, 08:00 até 18 de julho de 2025, 08:00 (UTC). Os usuários podem bloquear entre 5 e 50.000 BGB, com limites máximos determinados pelo seu nível VIP, para ter a chance de ganhar uma parte dos 123.594.000 PUMP.

A Pump.Fun é uma plataforma baseada na Solana que torna a criação e trading de memecoins rápida, simples e acessível a todos. Sem necessidade de codificação e com custo inicial zero, os usuários podem lançar tokens em menos de um minuto. Projetado para facilidade de uso, a Pump.Fun abre as portas para qualquer pessoa curiosa sobre cripto mergulhar, independentemente de formação técnica ou orçamento.

Mais do que apenas um lançador de tokens, a Pump.Fun aproveita a natureza viral das memecoins ao promover um ecossistema lúdico e centrado na comunidade. A plataforma também funciona como um centro de trading, onde os usuários podem descobrir e trocar tokens criados por outros, alimentando um mercado dinâmico e em constante evolução. Ao reduzir barreiras e amplificar a criatividade, a Pump.Fun está ajudando a redefinir como os usuários comuns interagem com a Web3.

A Bitget continua a consolidar seu papel como uma corretora de criptomoedas de primeira linha, oferecendo mais de 800 tokens listados nos mercados à vista e de derivativos. A adição da PUMP ao Launchpool está alinhada com sua missão de apoiar tendências emergentes da Web3 e promover a inovação orientada pela comunidade por meio de projetos de tokens acessíveis e com alto engajamento.

Para mais detalhes sobre o Launchpool da Pump.fun, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

