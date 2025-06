Bitget marca presença em Milão como patrocinadora do ETHMilan 2025

VICTORIA, Seychelles, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, orgulhosamente se junta ao ETHMilan 2025 como patrocinadora oficial Viscoti, alinhada à sua estratégia de expansão na Europa e outros mercados internacionais. Realizado em 24 de junho no icônico Museo Nazionale Scienza e Tecnologia em Milão, Itália, o ETHMilan reúne desenvolvedores, fundadores e pensadores que estão moldando o futuro descentralizado.

Este evento vem logo após a parceria de grande destaque da Bitget com a MotoGP, marcando uma poderosa exibição consecutiva da crescente influência da marca – nas pistas e no palco do blockchain. O ETHMilan acontece em um momento estratégico, destacando o compromisso da Bitget em combinar visibilidade no grande público com uma participação ativa e significativa no setor.

O ETHMilan 2025 reuniu mais de 1.000 participantes e contou com mais de 50 palestrantes, incluindo nomes notáveis, como Alessandro Mazza, Marco Monaco da TAC, Stefano Rossi da PwC Italia e Filippo Moraschi (FolksFinance). Figurando entre as maiores conferências Web3 da Itália, o ETHMilan apresentou painéis impactantes sobre DeFi, DAOs, escalabilidade do Ethereum e inovação tecnológica criativa.

Como parte da programação deste ano, o diretor de operações da Bitget, Vugar Usi Zade, subiu ao palco para discutir como as corretoras centralizadas (CEXs), o blockchain e a infraestrutura cripto estão redefinindo o sistema financeiro global. Em um momento em que instituições e regulamentações finalmente começam a acompanhar a tecnologia, Vugar compartilhou insights sobre como as CEXs estão se adaptando, deixando de ser meras plataformas transacionais para se tornarem facilitadoras de ecossistemas.

A participação está alinhada com os esforços mais amplos da Bitget de influenciar o debate sobre o desenvolvimento do setor cripto, a confiança dos usuários e a utilidade em longo prazo. “O ETHMilan é mais do que um evento para desenvolvedores – é um sinal de que Milão está se tornando um polo relevante no mapa global da Web3”, afirmou Vugar. “A Bitget está aqui não apenas para participar, mas para impulsionar as conversas que permitem que o setor avance.”

A Bitget também promoveu um café da manhã no Museu de Ciência e Tecnologia, oferecendo a desenvolvedores e líderes do setor um espaço para se conectarem e discutirem os temas principais, como conformidade regulatória, a evolução entre CeFi e DeFi, e tudo o que envolve o universo cripto.

O evento representa mais um marco na expansão da Bitget pela Europa, onde a empresa continua operando com crescente clareza regulatória, incluindo licenças na Itália, Lituânia, Geórgia e diversos outros mercados. Com mais de 120 milhões de usuários no mundo todo e um volume diário de negociações de US$ 20 bilhões, a presença da Bitget no ETHMilan reflete seu compromisso com a promoção da adoção.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Além disso, ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como o seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam arriscar perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

