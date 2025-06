Bitget Onchain déploie des mises à jour majeures au profit d’un trading plus intelligent

VICTORIA, Seychelles, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a annoncé une série de puissantes mises à jour des fonctionnalités de sa plateforme Onchain, notamment l’ordre à cours limité, les positions intelligentes de TP/SL, et une alerte signalant l’arrivée de nouveaux jetons. Ces mises à jour visent à offrir aux utilisateurs un surcroît de précision, de contrôle et d’informations en temps réel sur le trading onchain.

Ces dernières mises à jour apportent des améliorations clés à l’exécution des transactions, à la gestion des risques, au suivi du marché et à l’expérience utilisateur. Désormais disponible, la fonctionnalité d’ordre à cours limité permet aux traders de définir leurs propres prix d’exécution avec une précision et une efficacité renforcées. La plateforme Onchain prend également en charge des outils intelligents de take-profit et de stop-loss qui permettent aux utilisateurs de prédéfinir des objectifs de profits ou de pertes et d’automatiser ainsi la gestion de leurs positions en un seul clic. Afin d’offrir une plus grande flexibilité aux traders, les paramètres de gaz et de glissement de prix peuvent désormais être ajustés selon plusieurs modes.

Bitget Onchain a également amélioré sa visibilité du marché en temps réel. Les graphiques en chandeliers K-line sont ainsi désormais mis à jour en temps réel de manière à garantir aux utilisateurs un accès aux données de marché les plus récentes au fur et à mesure de l’évolution des prix. Une nouvelle superposition des graphiques combine les données de prix et la capitalisation boursière, offrant ainsi une perspective à deux niveaux pour une prise de décision plus éclairée.

La plateforme a également introduit une fonctionnalité d’abonnement aux notifications de nouveaux jetons. En envoyant aux utilisateurs des alertes instantanées dès l’arrivée de nouveaux jetons, elle leur permet de rester informés de chaque nouvelle opportunité. La fonctionnalité de recherche a également été améliorée de manière à prendre en charge les requêtes directes à l’aide des adresses de contrat, ce qui facilite l’identification des actifs à fort potentiel. De plus, Bitget Onchain a lancé une nouvelle fonctionnalité de partage qui permet aux utilisateurs de présenter leurs positions ouvertes ainsi que leurs performances de trading de manière transparente sur toutes les plateformes.

« Chez Bitget, nous nous engageons à bâtir un environnement de trading onchain fluide et intelligent », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs bénéficient d’une plus grande précision, d’une automatisation renforcée et d’une visibilité accrue sur le marché, autant d’éléments essentiels pour conserver une longueur d’avance dans un environnement en constante évolution et prendre ainsi des décisions de trading plus éclairées. »

Officiellement lancée le 7 avril 2025, Bitget Onchain est une solution de trading onchain fluide et accessible à tous. En combinant la rapidité et la simplicité d’une CEX avec un accès direct aux actifs onchain, elle permet aux utilisateurs de trader en USDT depuis leurs comptes spot sur des blockchains majeures telles que Solana, BNB Chain et Base. À ce jour, Bitget Onchain a intégré plus de 230 actifs tendance, enregistré plus d’1 million d’actions de trading cumulées et généré un volume total de transactions supérieur à 200 millions de dollars.

Grâce à une sécurité de niveau CEX et à un filtrage des jetons optimisé par l’IA, Bitget Onchain simplifie, sécurise et améliore l’accessibilité du trading DeFi, notamment pour les nouveaux utilisateurs en quête d’opportunités précoces sur les marchés émergents.

Pour tout complément d’information sur Bitget OnChain, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique. Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une volatilité importante. Il est conseillé aux investisseurs de ne risquer que les fonds qu’ils sont prêts à perdre. La valeur de tout investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous encourageons les investisseurs à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de leur expérience et de leur situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0f2ea8b-9246-40f2-a7f4-0805abd9cfd5

GlobeNewswire Distribution ID 1001102818