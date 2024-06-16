VICTORIA, Seychelles, 20 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3, annonce que GetAgent , son assistant de trading alimenté par l’IA, est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Présenté pour la première fois en juillet lors d’un lancement sur invitation uniquement, GetAgent associe intelligence artificielle avancée et données de marché en temps réel pour fournir des informations, des stratégies et des outils d’exécution au sein d’une interface de chat fluide.

Pendant cette phase d’accès sur invitation, GetAgent a reçu d’excellents retours et constitué une liste d’attente de plus de 25 000 utilisateurs. Les premiers testeurs ont formulé de précieuses suggestions, notamment sur la nécessité d’un retour visuel plus précis afin de faciliter l’interprétation des signaux de marché. Ces retours ont permis d’améliorer la précision, la personnalisation et la réactivité de la plateforme avant son lancement au grand public d’aujourd’hui.

Dans le cadre de ce lancement, GetAgent propose trois niveaux d’adhésion adaptés aux différents profils de traders. L’offre Free (Gratuite) : ouverte à tous, elle comprend l’analyse des 50 principales cryptomonnaies ainsi que des stratégies de contrats à terme. L’offre Plus : disponible avec un essai gratuit de 30 jours pour les utilisateurs en accès anticipé, elle comprend jusqu’à dix questions quotidiennes, la génération de stratégies personnalisées et une analyse de marché plus approfondie. L’offre Ultra : destinée aux traders professionnels et haute fréquence, elle permet un accès prioritaire, jusqu’à cinquante questions quotidiennes et un accès anticipé aux futures fonctionnalités. Ces offres sont pensées pour s’adapter aux ambitions de trading des utilisateurs et leur permettre d’effectuer des transactions plus intelligentes, d’accéder à des analyses plus précises et de bénéficier d’une automatisation optimisée par l’IA pour les portefeuilles, signaux de trading et mouvements de marché.

Pour célébrer ce lancement, Bitget organise une campagne de partage d’expérience GetAgent à durée limitée. Tous les utilisateurs peuvent y participer pour tenter de gagner un abonnement GetAgent Plus de 30 jours en partageant leur expérience avec l’assistant.

Avec ce lancement, GetAgent permet désormais aux traders de générer des stratégies en langage clair, réduisant ainsi la complexité grâce à un simple prompt. Cet outil regroupe plus de 50 solutions professionnelles couvrant les analyses de marché, les données on-chain et les tendances sociales, sur une plateforme unique optimisée par l’IA. Devenant plus intelligent à chaque utilisation, l’assistant s’adapte au style de chaque trader, proposant des stratégies plus pointues et des alertes de risque en temps réel.

« L’IA est en train de révolutionner le trading, et GetAgent nous permet de mettre cette puissance à la portée de tous », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Que vous soyez débutant dans l’univers des cryptomonnaies ou expert chevronné du marché, GetAgent vous fournit des informations qui vous aident à progresser plus rapidement, à trader plus intelligemment et à agir avec plus de confiance. »

Bitget continuera d’améliorer GetAgent en y ajoutant des intégrations, une couverture élargie d’actifs et des options de personnalisation, afin de garantir son évolution au rythme du marché et de ses utilisateurs

GetAgent est le dernier-né de la gamme croissante d’outils d’IA de Bitget, qui comprend également Bitget Seed , une plateforme d’IA permettant de découvrir des projets Web3 en phase de lancement. Ces solutions s’inscrivent dans la mission de Bitget : intégrer les technologies émergentes comme l’IA dans son écosystème de trading CeDeFi sécurisé, en reliant l’innovation on-chain à des outils conviviaux qui dynamisent les traders au quotidien.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 au monde. Présente dans plus de 150 pays et régions, et au service de plus de 120 millions d’utilisateurs, la plateforme Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité innovante de copy trading et à d’autres solutions de trading, tout en offrant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, avec des fonctions de swap avancées et des analyses de marché intégrées dans une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour en savoir plus, consultez nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7b59791-38fe-4e9f-826f-d062be5407ca

GlobeNewswire Distribution ID 1001123787