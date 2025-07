Les inscriptions à l’une des compétitions de trading crypto les plus palpitantes sont dès à présent ouvertes

VICTORIA, Seychelles, 11 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , première bourse de cryptomonnaies et société Web3, ouvre officiellement les inscriptions au KCGI 2025, le tournoi de trading le plus attendu de l’année. Avec une cagnotte exceptionnelle de 6 millions de jetons USDT, de nouveaux formats de compétition, et des récompenses anticipées, s’inscrire tôt est déjà un succès en soi.

Avec ses batailles d’équipe et ses duels de bots, le KCGI 2025 dépasse la simple notion de tournoi pour prendre la dimension d’un show à part entière. L’édition de cette année repousse les limites en prévoyant des challenges repensés et des classements régionaux, mais promet également des récompenses pour tous, depuis les capitaines stratégiques jusqu’aux nouveaux impétueux participants. Que vous soyez un pro à la stratégie bien rodée ou un novice devant faire ses preuves, le tournoi s’apprête à commencer, et vous y avez toute votre place.

« Tous les ans, au moment du KCGI, nous observons des traders du monde entier réfléchir à des tactiques, collaborer et innover » indique Gracy Chen, CEO de Bitget. « C’est un véritable esprit collectif et une philosophie de travail d’équipe qui se dégage, et pour nous le KCGI s’entend comme une façon de remercier nos meilleurs traders. De plus, nous nous réjouissons d’ouvrir le tournoi de cette année avec en ligne de mire une enveloppe de 6 millions de jetons USDT à gagner et une série de compétitions dynamiques. Cet événement nous permet d’inviter nos collectifs à piloter, gagner, et façonner le trading de demain » poursuit-elle.

Une cagnotte promotionnelle valorisée à 6 millions de USDT

Cette année le gros lot valant 6 millions de USDT réserve bien des surprises. Les meilleurs traders pourront débloquer des expériences VIP avec les partenaires de Bitget, notamment LALIGA, qui proposera des billets d’accès à ses matchs, ou MotoGP qui offrira des accès pour visiter ses circuits, et bien d’autres récompenses haut de gamme dépassant largement les tableaux d’honneur du trading. Le tournoi ne se résume pas à la performance. Il récompense aussi l’audace, le leadership et le style.

L’édition 2025 se décline en quatre formats principaux, à savoir :

La bataille en équipe , qui vous invite à former des alliances, constituer une escouade, et avancer ensemble.

, qui vous invite à former des alliances, constituer une escouade, et avancer ensemble. Le duel de copy trading , qui entend laisser libre cours à votre stratégie ou affronter les meilleurs.

, qui entend laisser libre cours à votre stratégie ou affronter les meilleurs. Le concours de trading par bot , qui vous propose de coder, lancer et briller au classement.

, qui vous propose de coder, lancer et briller au classement. Le défi on-chain, un exercice spécialement conçu pour les experts du trading décentralisé et des stratégies blockchain.

Les premiers inscrits recevront des avantages exclusifs comme des bonus de trading, des tirages au sort mystères ou l’accession prioritaire au rôle de capitaine d’équipe. Des participants de plus de 100 pays sont attendus. S’il s’agit du plus grand tournoi KCGI jamais organisé, c’est aussi le plus mondial, le plus collaboratif et le plus compétitif.

La catégorie de Bataille en équipe débute officiellement le 24 juillet prochain, mais les meilleurs ont toujours une longueur d’avance. Les traders qui s’inscrivent dès maintenant sécurisent non seulement leur place, mais donnent aussi le ton de l’événement.

Ne tardez pas à vous inscrire. Constituez votre équipe. Brillez au classement.

Le tournoi KCGI 2025 ne se limite pas à un simple concours de trading, mais prend la forme d’une véritable bataille assortie de nombreuses récompenses.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies.

Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

