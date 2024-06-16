Faits marquants

Bitget transférera tous les jetons BGB qu’elle contrôle, soit 440 millions au total, à la Morph Foundation. 220 millions seront immédiatement détruits et les 220 millions restants seront bloqués et progressivement mis en circulation afin de soutenir la croissance de l’écosystème.

La Morph Foundation supervisera le jeton BGB en tant que jeton de gaz et de gouvernance de Morph , favorisant ainsi les paiements et son utilité à travers le réseau.

, favorisant ainsi les paiements et son utilité à travers le réseau. Bitget et les 120 millions d’utilisateurs de Bitget Wallet bénéficieront d’un accès direct aux protocoles décentralisés innovants développés sur Morph et alimentés par le jeton BGB.

bénéficieront d’un accès direct aux protocoles décentralisés innovants développés sur Morph et alimentés par le jeton BGB. Les améliorations techniques majeures apportées à l’infrastructure de Morph permettront d’obtenir de meilleures performances, de réduire les frais et de préparer le réseau à évoluer pour devenir une plateforme de règlement de premier plan pour les paiements et le crédit à la consommation onchain.

VICTORIA, Seychelles, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a le plaisir d’annoncer sa collaboration stratégique avec son projet d’écosystème fiable Morph, l’environnement EVM pour les paiements et le crédit à la consommation onchain. Les deux partenaires se sont engagés à renforcer l’utilité de BGB dans une multitude de projets.

Dans le cadre de ce partenariat, Bitget transférera tous les jetons BGB qu’elle contrôle, soit 440 millions au total, à la Morph Foundation. La moitié de cette allocation, soit 220 millions de BGB, sera détruite en une seule fois, tandis que les 220 millions de jetons BGB restants seront bloqués et mis en circulation à raison de 2 % par mois afin de financer des mesures d’incitation à la liquidité, l’expansion des cas d’utilisation et la formation. Avec le jeton BGB établi comme jeton de gaz et de gouvernance d’un réseau amélioré de haute performance, Morph deviendra la base native de BGB onchain et constituera le cœur du système de règlement pour plus de 120 millions d’utilisateurs dans le monde.

Établissement de la norme pour les paiements onchain

La chaîne Morph conservera sa marque, son équipe et son orientation stratégique, en restant concentrée sur son positionnement en tant que couche 2 dédiée aux paiements par cryptomonnaie, et en s’efforçant de devenir l’infrastructure de paiement Web3 de nouvelle génération. Ce faisant, elle ira au-delà de la rentabilité et des performances pour s’orienter vers le crédit à la consommation à grande échelle, en intégrant les wallets, la finance décentralisée, les stablecoins et les prestataires de paiement mondiaux.

« Avec cet engagement auprès de la Morph Foundation, BGB entre dans une nouvelle phase en tant que jeton de gaz et de gouvernance de Morph. Cette évolution fait de BGB le jeton utilitaire de la prochaine génération de crédit à la consommation onchain, facilitant les paiements, la gestion des applications et proposant une solution de financement globale pour des millions d’utilisateurs dans le monde entier, » a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Expansion du jeton BGB avec Morph

Le BGB deviendra le jeton principal de la blockchain Morph, servant de jeton de gaz, de gouvernance et de paiement sur l’ensemble du réseau. Les activités de règlement et de PayFi s’effectueront par le biais de BGB, au même titre que les stablecoins, lui conférant ainsi un rôle central dans l’alimentation du réseau Morph. Par ailleurs, BGB continuera à collaborer avec ses partenaires existants, notamment Bitget, MEXC et Bitfinex, où BGB est déjà coté, ainsi qu’avec d’autres bourses, servant de support principal pour le nouveau minage de jetons de Launchpool, les réductions de frais, entre autres.

À l’avenir, la Morph Foundation, une organisation décentralisée à but non lucratif, sera seule responsable du plan de développement à long terme de BGB et collaborera avec la communauté pour construire l’écosystème. Elle mettra également à jour le mécanisme de destruction de jetons BGB afin de le relier directement à l’activité du réseau Morph jusqu’à ce que l’offre totale soit réduite à 100 millions.

« Depuis sa création, Morph a toujours entretenu des liens étroits avec Bitget. Nous avons toujours rêvé de collaborer sur certains projets, mais jusqu’à présent, notre croissance s’est principalement faite de manière autonome. Grâce à cette initiative stratégique, nous sommes ravis que Morph devienne le centre des initiatives onchain de Bitget et soutienne les millions de détenteurs de BGB à travers le monde, » a ajouté Colin Goltra, PDG de Morph.

Développement d’un écosystème décentralisé à grande échelle

Afin de soutenir la prospérité à long terme de Morph, Bitget et Bitget Wallet intégreront directement l’ensemble de leurs infrastructures à Morph, consolidant ainsi les services de paiement, de trading et d’écosystème autour de la chaîne. Ces services comprennent une prise en charge native des émetteurs de stablecoins, des devises régionales et des prestataires de paiement internationaux, offrant ainsi aux développeurs et aux commerçants une base inégalée pour créer à grande échelle des applications décentralisées axées sur les paiements.

Morph Rails formera le pilier de cette expansion, en soutenant les hackathons, les programmes de développement et en apportant un soutien direct aux nouveaux projets. Les développeurs qui s’appuient sur Morph auront accès à la base de plus de 120 millions d’utilisateurs de Bitget et Bitget Wallet, connectant ainsi leurs applications à l’un des publics onchain les plus vastes au monde. Avec le soutien de Bitget, Morph est bien placée pour devenir la plateforme de règlement de la prochaine génération de PayFi et de crédit à la consommation.

« BGB a trouvé sa place sur la chaîne avec Morph, marquant ainsi un nouveau chapitre dans son parcours. Nous sommes ravis d’inviter des millions d’utilisateurs à découvrir BGB et à trouver de nouvelles façons de l’utiliser. Au cours des 12 prochains mois, nous assisterons à une accélération de la migration de BGB vers le réseau de couche Morph et à un renforcement des partenariats entre Morph et Bitget Wallet afin de permettre des paiements web3 fluides et l’octroi de crédits à la consommation onchain, » a déclaré Karry Cheung, PDG de Bitget Wallet.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une seule et même plateforme.

Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande des médias, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour en savoir plus, consultez nos Conditions d’utilisation.

À propos de Bitget Wallet

Bitget Wallet est un portefeuille de cryptomonnaies non dépositaire conçu pour simplifier et sécuriser la cryptomonnaie pour tout le monde. Fort de plus de 80 millions d’utilisateurs, il propose une suite complète de services crypto, intégrant notamment les échanges (ou swaps), les analyses de marché, le staking, le récompenses, un navigateur DApps et des solutions de paiement. Compatible avec plus de 130 blockchains et des millions de jetons, Bitget Wallet permet un trading multichaîne fluide via des centaines d’échanges décentralisés (ou DEX) et de ponts inter-chaînes. Soutenu par un fonds de protection des actifs numériques valorisé à plus de 300 millions de dollars, il apporte un niveau de sécurité optimal à ses utilisateurs. « Crypto for Everyone » (La crypto pour tous), telle est sa vision. Et pour lui donner vie, l’entreprise s’efforce de la rendre plus simple, plus sûre, et d’en faire un élément de la vie quotidienne pour un milliard de personnes.

À propos de Morph

Morph est une couche 2 de nouvelle génération conçue pour le crédit à la consommation onchain. Elle offre des services fluides dans les domaines des paiements, de l’épargne, de l’identité et des récompenses, avec des produits tels que Morph Pay pour les consommateurs et Morph Rails pour les développeurs, qui constituent l’infrastructure financière de l’économie numérique.

