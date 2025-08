VICTORIA, Seychelles, 03 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde, a lancé sa nouvelle fonctionnalité d’achat récurrent. Celle-ci permet de mettre en place un plan d’investissement systématique, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de programmer des achats automatisés de cryptomonnaies à l’aide de cartes Visa et Mastercard. Cette fonctionnalité est conçue pour aider les utilisateurs à constituer des portefeuilles de cryptomonnaies sur le long terme en toute simplicité, en appliquant une stratégie éprouvée connue sous le nom de Dollar Cost Averaging (DCA), une méthode qui a historiquement généré des rendements pouvant atteindre 30 % ou plus dans les cycles de marché haussiers.

Baptisée Recuring Buy, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’acheter des cryptomonnaies telles que Bitcoin ou Ethereum à intervalles réguliers (quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement) sans avoir à effectuer manuellement des transactions ou à réagir de manière émotionnelle à la volatilité du marché. L’outil permet aux utilisateurs d’automatiser leur parcours d’investissement et de faire fructifier leurs avoirs de manière constante, ce qui en fait une solution idéale pour les débutants ou les investisseurs très occupés qui souhaitent s’exposer de manière passive au marché des cryptomonnaies.

La nouvelle fonctionnalité de Bitget offre une expérience fluide en permettant les paiements directs par carte pour les achats récurrents de cryptomonnaies. Contrairement aux flux d’achat traditionnels qui reposent sur un timing manuel ou des virements bancaires différés, la fonction Recurring Buy garantit une exécution instantanée, une plus grande efficacité et une expérience d’investissement entièrement automatisée. Une fois que l’utilisateur a configuré son calendrier d’achats récurrents, le système s’occupe du reste : il achète automatiquement la cryptomonnaie sélectionnée, sans aucune autre action nécessaire de sa part.

La logique derrière la stratégie DCA est simple mais puissante : en étalant les achats dans le temps, les investisseurs peuvent éviter la pression liée au timing du marché et réduire l’impact des fluctuations de prix à court terme. Cette approche est utilisée depuis longtemps par les investisseurs traditionnels, et elle gagne maintenant en popularité dans le domaine des cryptomonnaies. En effet, de nombreux détenteurs à long terme de Bitcoin et d’Ethereum ont commencé par de petits investissements réguliers, effectués automatiquement et sans trading actif, et ceux-ci ont vu leur portefeuille croître de manière significative pendant les phases de fortes hausses.

Gracy Chen, CEO de Bitget, a commenté le lancement : « Nous avons conçu la fonction Recurring Buy pour aider les utilisateurs à investir plus intelligemment, sans effort supplémentaire. La stratégie sous-jacente a déjà fait ses preuves à maintes reprises : lorsque les utilisateurs s engagent dans une accumulation régulière et à long terme, ils sont mieux placés pour profiter de la prochaine vague de croissance du marché. Cette fonctionnalité rend cette stratégie facile et accessible à tous. »

La fonctionnalité Recurring Buy de Bitget s’inscrit dans le cadre de sa mission plus large qui consiste à offrir aux utilisateurs des outils intelligents, sécurisés et accessibles pour se constituer un patrimoine numérique. En combinant automatisation, faibles barrières à l’entrée et interface conviviale, cette fonctionnalité réduit les obstacles pour tous ceux qui souhaitent se lancer ou poursuivre leur aventure dans le monde des cryptomonnaies avec discipline et confiance.

Les utilisateurs peuvent obtenir plus de détails sur la configuration ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Précédemment connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de cryptomonnaies. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à opter pour les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

