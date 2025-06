NEW DELHI, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, rejoint l’édition 2025 de l’India Blockchain Tour (IBT) en tant que partenaire exclusif « Powered by » pour les sections d’Hyderabad, d’Ahmedabad et de Mumbai. Grâce à une sélection d’événements de réseautage et de partage de connaissances organisés au second semestre de l’année, cette collaboration met davantage l’accent sur l’éducation à la blockchain et sur les applications concrètes de la blockchain dans trois grandes villes indiennes.

Organisé par Octaloop, l’IBT 2025 s’étendra à huit villes et réunira des acteurs clés des domaines de la politique, de l’investissement, du développement ainsi que des produits. Hyderabad (28 juin), Ahmedabad (13 juillet) et Mumbai (3 août) seront les villes phares soutenues par Bitget, chacune de ces étapes étant conçue dans le but de réunir une combinaison locale de talents et de curiosité. Des sessions interactives, des présentations de produits et des forums de discussion permettront d’offrir un point d’entrée accessible à la technologie de la blockchain et aux actifs numériques, notamment aux étudiants, aux développeurs et aux professionnels.

« L’Inde est un marché clé pour nous. Qu’il s’agisse de collaborer avec les régulateurs ou d’interagir directement avec les développeurs de la blockchain, nous y développons activement notre activité. » « Parce que nous sommes l’une des principales plateformes d’échange mondiales, nous considérons cette tournée comme une opportunité de rencontre avec les acteurs locaux et de renforcement de la confiance qui stimule la croissance à long terme », a déclaré Jyotsna Hirdyani, responsable de l’Asie du Sud chez Bitget.

Forte du succès de son initiative de 2023 intitulée « India Learns Crypto », Bitget marque ainsi son retour à une présence sur le terrain en Inde avec cette nouvelle tournée organisée dans plusieurs villes. Lancée avec des rencontres à guichets fermés à Delhi et Mumbai, cette campagne a attiré des centaines de participants et suscité un intérêt soutenu de l’ensemble de la communauté pour les forums éducatifs. À elle seule, la session de Delhi a réuni plus de 140 participants, tandis que celle de Mumbai en a accueilli plus de 300. Proposant une combinaison de panels d’intervenants, de collaborations avec des partenaires et de séances de questions-réponses ouvertes, cette série de rencontres s’est imposée comme un forum de confiance pour l’apprentissage de la blockchain.

Le rôle de l’Inde dans le paysage mondial des cryptomonnaies et de la blockchain continue de s’intensifier, marqué par une activité accrue des développeurs, un intérêt croissant des utilisateurs pour les portefeuilles auto-dépositaires et la DeFi, et une innovation des startups locales qui s’accompagne d’une visibilité grandissante. Cette tournée offre un format naturel qui permet de canaliser cette dynamique vers un apprentissage et une collaboration plus structurés, tout en mettant à disposition des plateformes grâce auxquelles les différents acteurs et projets émergents gagnent en visibilité.

Le choix des villes d’Hyderabad, d’Ahmedabad et de Mumbai reflète une tendance plus large dans l’évolution suivie par le Web3 en Inde. Ces villes sont en effet réputées pour leur importante concentration d’universités techniques, la performance de leurs écosystèmes fintech et l’augmentation constante de leurs nouveaux utilisateurs de la blockchain. Le fait de pouvoir interagir avec elles par le biais d’une programmation directe à l’échelle de chaque ville permet de mieux comprendre le contexte local, lequel constitue un aspect souvent négligé par les campagnes en ligne.

Alors que la tournée se poursuit en Inde jusqu’à la fin de l’année, la participation de Bitget à l’IBT vise à offrir un point de contact à tous ceux qui souhaitent se familiariser avec la blockchain, au-delà des cycles du marché. Cette collaboration axée sur l’accessibilité et la pertinence vise à produire des résultats concrets pour ceux qui sont appelés à façonner la prochaine vague d’innovation numérique en Inde.

Pour nous rejoindre lors de cette tournée, cliquez ici .

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique. Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2825994b-e83a-4a7f-9249-25191557f84a

GlobeNewswire Distribution ID 1001114905