Bitget publie sa nouvelle preuve de réserves et confirme un taux de couverture de 130 % sur sa plateforme multi-actifs

VICTORIA, Seychelles, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a publié sa nouvelle preuve de réserves (PoR), offrant ainsi une vision transparente des soldes dont la plateforme dispose pour les principaux actifs dans un contexte de marché en constante évolution.

Cette mise à jour concernant le BTC, l’ETH, l’USDT et l’USDC présente les ratios de réserves et les soldes des portefeuilles, accompagnés des attestations cryptographiques correspondantes. En utilisant des identifiants anonymisés pour confirmer leur présence sans divulguer leurs données personnelles, les utilisateurs peuvent procéder à une vérification indépendante de leurs avoirs grâce au système d’arbre de Merkle de Bitget.

Le dernier instantané indique des avoirs de 19 644 BTC, 221 628 ETH, 2 043 273 414 USDT et 164 266 093 USDC, avec des ratios de réserve de 33 % pour le BTC, de 52 % pour l’ETH, de 14 % pour l’USDT et de 4 % pour l’USDC. Les réserves totales, qui restent constamment supérieures au seuil de 1:1, assurent une couverture complète de tous les actifs suivis tout en exprimant un ratio de réserve moyen de 130 %.

« Les marchés évoluent rapidement, mais la transparence ne peut se contenter d’être réactive », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Notre preuve de réserves est conçue de manière à être vérifiable à tout moment, et pas seulement lorsque le marché est stable. Notre priorité est donc simple : les utilisateurs doivent toujours avoir la certitude que leurs actifs sont intégralement comptabilisés, quelle que soit l’évolution du marché. »

Cette publication intervient alors que les marchés continuent de réagir aux signaux macroéconomiques, à l’évolution des conditions de liquidité et au positionnement changeant des investisseurs. La preuve de réserves constitue l’un des éléments d’un modèle de sécurité plus large qui inclut un fonds de protection et des mesures de transparence continues. Pour une plateforme d’échange multi-actifs regroupant cryptomonnaies, actifs tokenisés et marchés traditionnels, le maintien de réserves solides et vérifiables est un atout essentiel pour garantir une couverture cohérente sur toutes les catégories d’actifs. Ensemble, ces mécanismes visent à garantir que la solvabilité de la plateforme reste véritablement mesurable, sans se contenter de la présumer.

Alors que Bitget étend son modèle de bourse universelle en y intégrant cryptomonnaies, actifs tokenisés et instruments financiers traditionnels, la transparence demeure essentielle à son déploiement à grande échelle sur différentes catégories d’actifs. Grâce à la publication régulière de ses preuves de réserve, la plateforme offre un point de référence cohérent et vérifiable à ses utilisateurs qui opèrent sur des marchés de plus en plus interconnectés.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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