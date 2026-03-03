Bitget publie son rapport de preuve de réserves de février 2026, à raison d’un ratio de réserve établi à 169 %

VICTORIA, Seychelles, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a publié sa preuve de réserves (PoR) pour février 2026, qui confirme la couverture intégrale des actifs des utilisateurs dans un contexte de volatilité persistante et de prudence accrue des investisseurs envers les marchés des actifs numériques.

Le relevé de février couvre le BTC, l’ETH, l’USDT et l’USDC et renseigne les données de réserves correspondantes à la page consacrée aux engagements de transparence propre à la preuve de réserves de Bitget. Comme lors des précédentes éditions, cette mise à jour intègre des attestations de portefeuilles permettant la vérification des réserves on-chain et un outil d’auto-vérification permettant aux utilisateurs de confirmer leur prise en compte dans l’arbre de Merkle à l’aide d’identifiants anonymisés visant à répondre aux exigences de transparence et de respect de la vie privée.

À la date du reporting de février, Bitget affiche un ratio de réserves total de 169 %, ce qui demeure largement supérieur au standard sectoriel de référence fixé à 1:1. Dans le détail, les ratios de réserves par actif s’établissent à 352 % pour le BTC, contre 147 % pour l’ETH, 100 % pour l’USDT et 104 % pour l’USDC. Ces chiffres confirment que l’ensemble des soldes utilisateurs sur les principaux actifs est pleinement couvert par des réserves on-chain.

« Les périodes d’incertitude sont celles où la transparence a le plus de valeur » observe Gracy Chen, PDG de Bitget. « Le contexte de février a continué d’ébranler la confiance du marché, mais nos réserves sont constamment restées plus que garanties. La preuve de réserves ne s’entend pas comme une publication réactive, et traduit plutôt un engagement interne aligné sur la manière dont Bitget se comporte à travers chaque cycle de marché. »

Malgré le maintien de pressions macroéconomiques et d’une volatilité accrue, la structure des réserves de Bitget est restée stable, garantissant aussi bien l’accès ininterrompu aux fonds des utilisateurs que la continuité des opérations de la plateforme. La preuve de réserves de Bitget s’inscrit comme axe central d’une approche de sécurité plus large et fonctionne de pair avec son fonds de protection et ses systèmes de contrôle continu des risques. La méthode de vérification par racine de Merkle permet aux utilisateurs de valider leurs soldes en toute indépendance sans divulguer de données personnelles ni d’informations liées à leur compte.

À mesure que Bitget poursuit le développement de sa vision de bourse universelle intégrant les cryptomonnaies, les actifs tokenisés et les marchés on-chain dans un environnement de trading unique, la publication régulière de sa preuve de réserves demeure un pilier fondamental. Ces publications constantes donnent aux utilisateurs une vision claire et vérifiable de la solvabilité de la plateforme et permettent de renforcer la confiance au fil des cycles de marché.

Pour consulter la dernière preuve de réserves de Bitget, veuillez cliquer ici.

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles encourues. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

