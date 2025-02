Bitget publie son rapport de transparence de janvier 2025 qui met en avant l’innovation et la croissance du marché

VICTORIA, Seychelles, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , la principale Bourse de crypto-monnaies et société Web3, a publié son rapport de transparence de janvier 2025. Il met en évidence un début d’année dynamique marqué par une croissance significative en termes de volumes de transactions, d’engagement de la plateforme et d’innovation dans l’ensemble de l’écosystème.

Bitget a étendu l’écosystème du BGB grâce à des initiatives stratégiques, notamment le lancement d’un pool de liquidités de BGB sur Uniswap et d’un pool de liquidités de 1,1 million de dollars sur Bulbaswap suite à son intégration avec la Morph Chain. En améliorant la compatibilité entre les chaînes et en renforçant la liquidité, ces initiatives ont contribué à positionner le BGB comme un solide pilier de l’écosystème Bitget. De plus, Bitget Research a communiqué un rapport indiquant que 20 % des répondants de la génération Z et de la génération Alpha sont ouverts à l’intégration des cryptomonnaies dans les régimes de retraite, ce qui signale une évolution des préférences en matière de planification financière à long terme en faveur des actifs numériques.

Le mois de janvier a également été marqué par plusieurs améliorations de la plateforme. Dotée d’un grand prix de 10 000 USDT, la saison 4 de Bitget TraderPro a été lancée afin de permettre aux traders de tester des stratégies et d’optimiser leurs rendements. Le service HodlerYield a fait ses débuts en permettant aux utilisateurs de gagner un revenu passif en détenant des USDE et des weETH. Bitget Seed, un algorithme basé sur l’IA et visant à identifier les projets Web3 en phase de démarrage, a été dévoilé tandis qu’une intégration stratégique avec Zen a permis de rationaliser les paiements cryptographiques sur 11 devises fiduciaires. Bitget est également devenue la première crypto-bourse centralisée à proposer le jalonnement du TAO, élargissant ainsi les possibilités pour les utilisateurs de gagner des récompenses.

Bitget Wallet a renforcé ses offres avec un airdrop d’un million de dollars pour les détenteurs de BGB, des collaborations exclusives avec Bitrefill pour les cartes-cadeaux alimentées par la cryptographie, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour l’outil AI Agent Trading Zone. Les capacités de trading automatisées ont été encore améliorées par la prise en charge des ordres à cours limité du portefeuille sur les chaînes Base et Solana.

Des initiatives d’engagement à l’échelle mondiale ont également été mises en œuvre, avec notamment une participation à l’événement Crypto XR organisé à Auxerre, en France, et qui a rallié plus de 3 000 passionnés, ainsi que des rassemblements du Nouvel An organisés aux Philippines, au Vietnam, en Russie, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Kenya et dans d’autres régions du monde. Tout en mettant en valeur l’empreinte mondiale croissante de Bitget, ces événements ont permis de resserrer les liens avec les utilisateurs.

Ces résultats concrets obtenus par Bitget en janvier 2025 s’appuient sur sa dynamique de 2024 et font de la plateforme une bourse de premier plan axée sur la sécurité, l’innovation et l’accessibilité. Alors que le paysage cryptographique évolue, Bitget poursuit ses efforts de mobilisation en faveur de l’adoption des crypto-monnaies grâce à des solutions de pointe et à des partenariats stratégiques qui aident les utilisateurs à exploiter les opportunités et à maîtriser les complexités de l’ère des actifs numériques.

Pour consulter la version complète du rapport de transparence de janvier 2025, cliquez ici .

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

