VICTORIA, Seychelles, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, foi destaque em um recém-lançado relatório CoinDesk Market Data Deep-Dive por seu desempenho excepcional em volume de negociação, adoção institucional e liderança de liquidez.

Entre novembro de 2023 e junho de 2025, a Bitget registrou um volume acumulado de US$ 11,5 trilhões em derivativos, marca que a colocou entre as quatro maiores corretoras globais. O relatório também classificou a Bitget como a corretora número um em profundidade de spot de ETH e SOL, e número dois em BTC, consolidando sua posição como uma das três principais do mundo em qualidade de execução. Esse impulso continuou em 2025, com volumes médios mensais atingindo US$ 750 bilhões, dos quais quase 90% vieram de derivativos. Mesmo em condições de mercado mais inertes, a Bitget emergiu como um local estruturalmente importante, caracterizado por escala, perdurabilidade e crescente peso institucional.

Na verdade, a dinâmica de combinação de usuários da Bitget está mudando rapidamente. No primeiro semestre de 2025, 80% dos volumes à vista e 50% dos volumes de derivativos vieram de instituições, duplicando os ativos sob gestão no acumulado do ano. O relatório da CoinDesk atribui essa evolução ao conjunto de produtos atualizados da Bitget, incluindo seu Programa de Incentivo de Liquidez, pacote de empréstimos institucionais e um sistema de margem unificado que será lançado no fim deste trimestre.

O token nativo BGB também se destacou no relatório. Classificado como o terceiro ativo spot mais negociado depois do BTC e do ETH, os volumes do BGB rivalizaram com setores inteiros do mercado e ajudaram a impulsionar a maior participação de mercado spot da bolsa em maio, com 5,2%. No geral, BTC, ETH e BGB combinados foram responsáveis por 44% da atividade à vista, indicando uma demanda institucional estável.

A pegada de liquidez da Bitget continua a superar seu peso. O relatório nomeou a Bitget como a corretora n.º 1 em liquidez de ETH e SOL e n.º 2 em profundidade spot de BTC dentro de 1% do preço médio, superando os principais concorrentes. O slippage médio de BTC da Bitget foi de apenas 0,0074% para negociações de US$ 100 mil, colocando-a entre as três melhores do mundo em qualidade de execução.

“Fomos criteriosos sobre como escalamos, entregamos produtos de classe mundial e fornecemos uma das infraestruturas de segurança mais sólidas. Do setor de varejo ao setor institucional, o que as pessoas buscam é qualidade e segurança”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Este relatório valida o que já sabíamos internamente: as instituições estão aqui e escolheram confiar na Bitget.”

O relatório completo do CoinDesk também destacou o lançamento Onchain da Bitget em abril de 2025, que ajudou a impulsionar um aumento de 32% nos volumes spot em relação ao mês anterior. Ele observou a liderança da Bitget em derivativos XRP em aberto, o domínio nos setores Layer-1 e memecoin, e a crescente relevância de tokens de nicho, que tiveram uma atividade intensa na plataforma.

Com seu forte posicionamento, a Bitget mergulhou mais profundamente em mercados institucionais, aumentou a profundidade das altcoins e introduziu liquidez híbrida on-chain/off-chain — uma tríade que agora está moldando a próxima fase da evolução das corretoras.

Para ver o relatório completo, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer o trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas não custodial líder, compatível com mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está promovendo a adoção de cripto por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Official Crypto Partner da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados EASTERN, SEA e LATAM. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget uniu forças com a UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

