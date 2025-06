Bitget, principale bourse de cryptomonnaies, et UNICEF Luxembourg annoncent la création d’un partenariat visant à développer les compétences numériques et technologiques des filles.

VICTORIA, Seychelles et LUXEMBOURG, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a conclu un partenariat de trois ans avec UNICEF Luxembourg afin de développer les compétences numériques et la connaissance de la blockchain chez les jeunes.

Ce partenariat permet à Bitget de rejoindre la Game Changers Coalition (GCC) dirigée par le Bureau de l’innovation de l’UNICEF (OOI). Le soutien apporté par Bitget permettra d’atteindre 300 000 personnes – dont notamment des adolescentes, des parents, des mentors et des enseignants possédant des compétences dans le domaine de la blockchain – dans les huit pays suivants : l’Arménie, le Brésil, le Cambodge, l’Inde, le Kazakhstan, la Malaisie, le Maroc et l’Afrique du Sud.

Grâce à ce partenariat, Bitget Academy, la branche éducative de Bitget, contribuera au développement du premier module de formation interactif de l’UNICEF sur la blockchain. Axé sur le développement des compétences en création de jeux vidéo, ce module en ligne et en présentiel s’adresse aux enseignants et aux jeunes. Il s’agit d’un ajout appréciable à un programme qui touche déjà des centaines de milliers de personnes. Le soutien de Bitget aidera également à étendre la portée de la Coalition à un neuvième pays.

« Ce partenariat témoigne de notre conviction commune selon laquelle les compétences numériques constituent un puissant moteur d’opportunités et d’inclusion », a déclaré Sandra Visscher, directrice générale d’UNICEF Luxembourg. « En collaborant avec Bitget, nous souhaitons offrir aux adolescents et aux jeunes les outils, les connaissances et la confiance nécessaires afin de façonner leur propre avenir. L’innovation doit être un moteur d’inclusion, ouvrir des portes, élargir les horizons et garantir que la technologie soit bénéfique pour tous, et partout. »

Afin d’étendre la portée de l’écosystème, Bitget s’efforcera également de mettre l’UNICEF en relation avec les principaux protocoles blockchain et développeurs de l’environnement Web3 en vue d’assurer leur participation à cette initiative éducative. Ces contributeurs pourraient servir de mentors et de partenaires tout en offrant une diversité de perspectives et de possibilités pour les technologies de la blockchain.

« Les technologies émergentes ne doivent pas être réservées à une minorité privilégiée ; leur adoption se doit d’être précoce et équitable. Avec ses applications concrètes et son potentiel pour le bien commun, la blockchain représente l’un des outils les plus puissants que nous puissions offrir à la jeune génération pour créer des produits qui révolutionnent notre vision de la société moderne. Avec Blockchain4Her, ce qui était au départ une mission visant à autonomiser des centaines de femmes a évolué pour devenir un mouvement mondial visant à éduquer des milliers de filles. C’est pour ce type d’impact à grande échelle que la blockchain a été conçue », a indiqué Gracy Chen, PDG de Bitget.

Chaque année, des adolescentes et des jeunes femmes de pays à revenu faible ou intermédiaire passent à côté de 15 milliards de dollars d’opportunités économiques en raison d’un manque d’accès à Internet et d’un déficit de compétences numériques par rapport à leurs homologues masculins. Alors que 90 % des emplois actuels requièrent des compétences numériques, la Game Changers Coalition répond à l’urgence en s’efforçant de combler le fossé numérique qui s’est creusé entre les sexes.

Ensemble, Bitget et l’UNICEF s’efforcent de bâtir un modèle évolutif et inclusif qui donne aux jeunes femmes les outils nécessaires afin de maîtriser et de façonner l’économie numérique de demain.

En tant que membre de la Game Changers Coalition, Bitget rejoint la Global Video Game Coalition, la Micron Foundation et les bâtisseurs de l’écosystème – Women in Games – dans une ambition commune visant à atteindre 1,1 million de filles d’ici 2027 en leur offrant des opportunités d’apprentissage et de développement des compétences.

Grâce à l’aide de la Bitget Academy et au soutien financier de l’initiative Blockchain4Her à hauteur de 10 millions de dollars, Bitget prévoit d’améliorer les compétences numériques et l’indépendance financière des femmes dès leur plus jeune âge.

L’initiative Blockchain4Her de Bitget a déjà apporté son aide aux femmes par le biais de programmes de mentorat, d’opportunités de financement et de ressources éducatives.

Ensemble, Bitget et UNICEF Luxembourg visent à donner à une nouvelle génération de filles les connaissances et les compétences dont elles ont besoin pour participer activement à l’évolution de l’économie cryptographique.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Bitget

Bitget n’en est pas à sa première collaboration avec une agence des Nations Unies. Gracy Chen est une déléguée d’ONU Femmes. Lors du dernier Ramadan, Bitget s’est associée à des organisations humanitaires de renommée mondiale, dont notamment l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ShareTheMeal, et le Fonds de dotation One Billion Meals, afin de faire don de milliers de repas. Grâce aux 10 millions de dollars de l’initiative Blockchain4Her, des projets prometteurs menés par des femmes ont pu être soutenus, et des récompenses ont été attribuées pour les contributions inspirantes de bien d’autres femmes. Avec l’organisation de plus de 10 rencontres à travers le monde, plus d’un millier de femmes ont pu participer à des activités de réseautage, d’apprentissage et d’innovation dans le domaine de la blockchain.

À propos de l’UNICEF

L’UNICEF travaille dans plus de 190 pays et territoires pour aider les enfants les plus défavorisés et bâtir un monde meilleur pour chaque enfant.

UNICEF Luxembourg apporte son soutien à cette mission mondiale en mobilisant des partenariats avec le secteur privé et des contributions volontaires. En mettant l’accent sur la réduction des inégalités, la promotion de l’égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté infantile, le soutien au bien-être mental et l’amélioration de l’accès à la justice pour chaque enfant, elle milite également à l’échelle nationale pour le respect des droits des enfants.

Clause de non-responsabilité : l’UNICEF ne cautionne aucune entreprise, marque, produit ou service. Ce partenariat vise uniquement à soutenir les résultats des enfants en matière d’éducation.

Pour tout complément d’information, consultez : Site Internet | Facebook | Instagram | x.com | LinkedIn

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter : UNICEF Luxembourg, Paul Heber, Directeur de la Communication | Tél. : (+352) 448715 | M. : (+352) 691198105 | [email protected]

À propos de la Game Changers Coalition

S’appuyant sur le travail déjà mené par l’UNICEF en vue de doter les filles de compétences numériques et adaptées au XXIe siècle grâce au programme Skills4Girls, qui couvre 22 pays et touche près de 6 millions de filles, la Game Changers Coalition est une plateforme mise en place par l’UNICEF autour des secteurs des jeux vidéo et des technologies afin d’offrir aux générations de filles actuelles et à venir les compétences dont elles ont besoin et qu’elles souhaitent acquérir dans les domaines des Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques (STEAM) afin de devenir codeuses, conceptrices et leaders d’un avenir numérique plus inclusif, plus diversifié et plus sûr.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les photos accompagnant cette annonce sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0daf6ba6-21cd-44dc-a7f0-fee2a8efbf28

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0a53fb7-9043-4464-af17-4ac1043cd304

GlobeNewswire Distribution ID 1001103373