VICTORIA, Seychelles, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , première bourse de cryptomonnaies et société Web3, prévoit le lancement au 1er mai 2025 d’une version nouvellement améliorée de son programme d’incitation à la liquidité. La structure des frais devient plus compétitive dans cette nouvelle déclinaison du programme, qui propose aussi de meilleures récompenses et qui s’étend aux marchés spot et à terme. Cette mise à jour est déterminante et répond à l’engagement pris par Bitget en 2025 envers les investisseurs institutionnels, visant à améliorer la profondeur de la liquidité sur les marchés et l’efficacité du trading sur sa plateforme.

Il est question d’un nouveau système décliné en plusieurs niveaux et doté de mécanismes d’incitation parmi les meilleurs du marché, dont une réduction des frais « maker » pouvant respectivement aller jusqu’à -0,012 % et -0,005 % sur les marchés spot et à terme, et des frais « taker » correspondants commençant à seulement 0,02 % et 0,025 %. Les réductions des frais « maker » s’appliqueront pour la toute première fois aux principales paires de trading du marché à terme perpétuel BTCUSDT + ETHUSDT, ce qui favorisera nettement les récompenses destinées aux fournisseurs de liquidité et aux sociétés de trading haute fréquence. Près de 130 paires de contrats à terme bénéficient désormais des taux préférentiels de Bitget, et d’autres sont à suivre dans les prochains mois, à l’issue d’une veille régulière de la liquidité.

Pour rejoindre plus rapidement le programme, les nouveaux fournisseurs de liquidité peuvent remettre leurs historiques de trading pour se catégoriser au niveau supérieur et accéder immédiatement à de meilleurs taux et à un périmètre API supérieur.

« L’une de nos priorités absolues en 2025 consiste à élargir l’écosystème institutionnel de Bitget. En améliorant nos mécanismes d’incitation à la liquidité, nous entendons instaurer un environnement à la fois plus attractif et plus durable pour les market makers et les traders professionnels. Loin de se limiter à accentuer la profondeur du marché, une forte participation institutionnelle contribue à l’adoption massive des cryptomonnaies » indique Gracy Chen, CEO de Bitget.

Cette annonce fait suite à la récente amélioration des services de prêt institutionnels de Bitget, prenant désormais en charge plus de 50 actifs en garantie à l’appui de durées de prêt flexibles pouvant s’étendre jusqu’à 12 mois, et ainsi garantir un accès évolutif et efficace au capital aux institutions. En parallèle, Bitget a également inauguré le trading en direct exclusivement sur invitation pour son Compte unifié, en vue de permettre aux traders professionnels de gérer des positions spot, sur marge et à terme depuis une interface simplifiée. Ensemble, ces améliorations sont pleinement intégrées à la stratégie institutionnelle au sens large de Bitget, laquelle vise à mettre à disposition une infrastructure fluide et performante répondant aux besoins évolutifs des sociétés de trading sophistiquées.

