VICTORIA, Seychelles, 02 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 de premier plan, annonce un partenariat stratégique avec Kronos Research, une société de trading quantitatif à l’avant-garde, afin d’accroître la liquidité du marché et l’efficacité des transactions pour les traders et les clients institutionnels de Bitget.

En intégrant les capacités de pointe de Kronos, Bitget vise à fournir une plus grande liquidité et à réduire les écarts acheteur-vendeur dans les grandes paires de trading pour ses traders et ses clients institutionnels. Cet approfondissement du marché permettra aux traders d’exécuter des ordres importants avec un glissement minimal, pour un trading plus efficace et plus rentable. Ces améliorations sont particulièrement bénéfiques pour les traders particuliers et institutionnels en quête d’une exécution optimale dans un environnement commercial dynamique.

« Cette collaboration s’inscrit dans les démarches entamées par Bitget pour fournir des services de trading institutionnel de premier ordre. Avec Kronos Research, Bitget renforce l’efficacité de sa plateforme, répondant ainsi aux niveaux élevés de sécurité et de liquidité requis pour les clients institutionnels. L’écosystème de Bitget n’en est que plus efficace. Cette intégration constitue un partenariat stratégique visant à développer une infrastructure qui réponde aux besoins de nos utilisateurs », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Opérée dans le but d’optimiser la profondeur du training et d’améliorer la qualité d’exécution, l’intégration des stratégies algorithmiques avancées de Kronos Research et de sa grande expertise en matière d’amélioration de la liquidité permettra de créer un environnement de trading plus fluide et plus réactif, en réduisant le glissement, en stabilisant les fluctuations des cours et en permettant une exécution plus cohérente à travers les différents cycles de marché. Ce partenariat étendra également la couverture de liquidité pour de multiples catégories de trading, y compris pour le trading au comptant et les contrats. En favorisant l’élargissement des actifs numériques à l’aide de solutions de liquidité reposant sur des algorithmes, ce partenariat permettra de réduire les écarts et d’assurer des carnets de commandes plus résilients.

« La solide infrastructure de Bitget apporte la faible latence et la grande vitesse d’exécution dont nous avons besoin pour opérer en toute fluidité dans diverses conditions de marché », a précisé Hank Huang, PDG de Kronos Research. « Cette collaboration nous permet de déployer à grande échelle des stratégies de liquidité optimisées, offrant une réduction des écarts, un approfondissement du marché et une meilleure expérience de trading. »

En 2025, Bitget intensifie son engagement à élargir les services proposés aux clients institutionnels, en faisant un axe central de sa feuille de route stratégique. Cette démarche s’appuie sur de solides bases bâties au cours des années précédentes, y compris l’introduction récente de services de prêt en crypto-monnaies pour toutes les paires de trading au comptant et le système de compte unifié, tous deux destinés à offrir une plus grande flexibilité, une rentabilité du capital et une gestion des actifs regroupée pour les investisseurs institutionnels.

Bitget travaille actuellement avec plus de 1 000 partenaires institutionnels. Grâce à une innovation permanente, à des intégrations stratégiques et à une amélioration des produits proposés, Bitget offre des services de premier plan à une clientèle diversifiée, qui compte à la fois des investisseurs individuels et de grandes institutions.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

À propos de Kronos Research

Fondée en 2018, Kronos Research est une entreprise de pointe en matière de trading quantitatif et de transactions sur le marché des cryptomonnaies, qui s’appuie sur des recherches de données et des algorithmes intelligents pour générer chaque jour un volume de trading de plusieurs milliards de dollars.

Active sur tous les échanges de niveaux 1 et 2, ainsi que sur les protocoles et plateformes DeFi, Kronos affiche de solides performances de trading et une liquidité de niveau supérieur grâce à une infrastructure de trading avancée et à d’importantes capacités de recherche quantitative.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet | X | LinkedIn ou contactez-nous à l’adresse [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e40c920e-5b96-453f-a96c-21de8fd8dad0

GlobeNewswire Distribution ID 1001100057