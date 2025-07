VICTORIA, Seychelles, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, a réaffirmé son empreinte mondiale sur le circuit Sachsenring à l’appui d’une campagne d’activation de marque dynamique mariant l’agitation suscitée par la course à l’innovation du trading intelligent lors du MotoGP d’Allemagne couru du 11 au 13 juillet. Deuxième participation majeure de Bitget dans le cadre de son partenariat avec le championnat MotoGP, l’événement confirme la stratégie de fusion entre l’innovation Web3 et la culture grand public, en visant un public de plus de 50 millions de personnes.

Son stand interactif dédié aux fans se trouvait au cœur de l’événement sportif ayant accueilli des dizaines de milliers de spectateurs. Les fans ont pu vivre une expérience immersive en s’essayant au simulateur MotoGP officiel et recevoir des goodies exclusifs de la collection Bitget x MotoGP, le tout placé sous le signe d’une aventure pratique conjuguant vitesse et stratégie, et répondant au credo animant la marque, à savoir « Le trading intelligent au rendez-vous de la vitesse ».

« Notre présence au MotoGP d’Allemagne entend réconcilier la crypto et ceux qui recherchent des expériences de vie parmi les plus raffinées » souligne Gracy Chen, PDG de Bitget. « Depuis l’adrénaline dégagée sur la piste jusqu’à l’innovation on-chain, nous aidons les utilisateurs à découvrir comment l’expérience du trading peut être aussi palpitante et valorisante qu’une course d’envergure mondiale » poursuit-elle.

En parallèle de cette campagne in situ, Bitget a consacré une page dédiée de son site au championnat MotoGP, permettant ainsi aux supporters de suivre les programmes de course et les campagnes à venir, et de gagner des prix, notamment des billets pour assister à la course, des articles en édition limitée et des récompenses de trading signées Bitget. Très prochainement, le mini-jeu Smarter Speed Challenge plongera les utilisateurs au cœur d’une course virtuelle où ils pourront se distinguer au classement et remporter des prix exclusifs. Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un engagement au-delà de la piste.

À l’appui de plus de 50 millions de followers et d’une forte présence dans des territoires clés pour l’adoption de la crypto, Bitget met ce partenariat à profit pour toucher de nouveaux publics et accueillir la prochaine génération d’utilisateurs Web3. Le Grand Prix d’Allemagne illustre parfaitement la manière dont les collaborations sportives stratégiques peuvent sourire à la notoriété d’une marque et à l’engagement collectif.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne globale de Bitget en lien avec son partenariat avec le championnat MotoGP qui se poursuivra tout au long de la saison avec des événements localisés à la clé, mais aussi des challenges interactifs et du contenu thématique destiné à rendre les utilisateurs du monde entier plus autonomes et à les récompenser.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter la Page dédiée à la campagne Bitget x MotoGP . Nous vous invitons également à suivre le parcours évolutif de Bitget aux côtés du MotoGP vers l’avenir de la finance.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à opter pour les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

