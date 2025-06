Bitget sponsorise le premier Crypto Jazz Festival de Montreux

VICTORIA, Seychelles, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, est fière d’annoncer sa participation, en tant que partenaire principal, au premier Crypto Jazz Festival qui se tiendra du 9 au 12 juillet 2025. Ce nouvel événement révolutionnaire fait partie intégrante du Montreux Jazz Festival de renommée mondiale. Deuxième plus grand festival de jazz au monde, il attire chaque année plus de 250 000 participants. La participation de Bitget représente une opportunité unique de combiner la nature innovante et décentralisée des cryptomonnaies avec le riche héritage, l’excellence artistique et l’attrait mondial du Montreux Jazz Festival.

Créé en 1967 par Claude Nobs, le Montreux Jazz Festival est dirigé par Mathieu Jaton depuis 2013 et n’a cessé d’évoluer pour générer des expériences fantastiques et des performances légendaires. Chaque année, le festival élargit son offre et propose ainsi de nouvelles expériences de manière à s’adapter à l’évolution des tendances et des demandes du public. C’est dans cet esprit que l’année 2025 célèbre le lancement exceptionnel du Crypto Jazz Festival. Accueillant plus de 25 000 passionnés de cryptomonnaies en accès entièrement gratuit, il propose des panels et des événements spéciaux qui allient la technologie de pointe au rythme vibrant de la musique live.

« Pour cette première édition, nous sommes particulièrement heureux de collaborer avec Bitget », a déclaré le cofondateur du Crypto Jazz Festival, Yannick Fattebert. « À travers le Crypto Jazz Festival, notre vision a toujours été d’ouvrir le monde du jazz à de nouveaux publics, tout comme la promesse des cryptomonnaies est d’ouvrir la finance au plus grand nombre. Ensemble, nous ne nous contentons pas de composer de nouvelles mélodies inoubliables ; nous bâtissons aussi des passerelles vers un avenir plus inclusif et accessible à tous. »

Bitget est fière de se joindre à cette célébration emblématique qui marque le début d’un partenariat unique dont l’esprit pionnier trouve un écho particulier auprès de la communauté mondiale du festival. Tout comme le jazz repousse sans cesse les limites et évolue à chaque représentation, le monde des cryptomonnaies ne cesse de remodeler le paysage financier en offrant de nouveaux rythmes et des possibilités inédites.

« Montreux est plus qu’un simple festival ; c’est un rassemblement mondial qui permet aux mélomanes de se rencontrer, de partager leurs expériences et de célébrer leur passion commune », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget. « Ce sens de la communauté est à l’image de la philosophie qui anime Bitget, une entreprise qui s’efforce de bâtir une communauté d’utilisateurs connectée, informée et autonome, autour d’une vision partagée d’un avenir financier plus ouvert. Nous sommes convaincus que toute véritable valeur naît de la rencontre des individus. »

Bitget met cet événement à profit pour renforcer ses liens avec les membres de sa communauté et leur offrir une série d’avantages exclusifs. Cela inclut la possibilité pour les utilisateurs de gagner des billets pour des concerts exclusifs tout en permettant aux gagnants de choisir parmi un large éventail d’artistes de renom, dont Lionel Richie, Diana Ross et Raye. Au nombre des prix potentiels à gagner figurent des billets VIP Whale offrant un accès ultra-exclusif, ainsi que des laissez-passer pour le dîner et des accès à la soirée de clôture. Pour obtenir des informations détaillées sur cette initiative passionnante, cliquez ici.

