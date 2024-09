Bitget TraderPro Temporada 3 apresenta demonstração para operação ao vivo com suporte de financiamento de até US$ 10.000 por usuário

VICTORIA, Seychelles, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget , a principal bolsa de criptomoedas do mundo e empresa Web3, lançou a terceira temporada de sua popular competição de trading chamada programa TraderPro. Depois de duas temporadas bem-sucedidas, o TraderPro se estabeleceu como uma plataforma de trading de primeira linha, envolvendo os usuários ao máximo e recebendo um feedback positivo generalizado. O Bitget TraderPro é um desafio de trading criado para oferecer oportunidades de aprendizado e de trading no mundo real.

Os participantes começam a operar com uma conta de demonstração, com a qual podem experimentar e praticar sem assumir nenhum risco financeiro. Depois de atingir marcos específicos, eles passam para o trading ao vivo, onde a Bitget fornece suporte financeiro para ter a chance de aproveitar a emoção de obter lucros reais. É uma combinação ideal de aprendizado e competição, pois os traders têm a oportunidade de refinar suas estratégias e buscar as melhores recompensas.

Depois de concluir o desafio de demonstração, os participantes passam a operar ao vivo com o suporte de financiamento 1:1 da Bitget. Os traders qualificados podem criar subcontas para operações de elite e se tornar traders de elite do programa TraderPro. A Bitget cobrirá seu investimento (de 1.000 a 5.000 USDT), permitindo que eles assumam posições maiores em todos os pares de operação. Com esse suporte, os traders conseguem almejar lucros maiores e, ao mesmo tempo, minimizar o seu risco pessoal. A alavancagem máxima continua limitada a 20X na Fase 2.

Como tema para esta temporada, TraderPro levantou um “Novo aumento de financiamento para US$ 10.000 e desafio de moedas MEME”, ajudando os usuários de criptomoedas a praticar a operação e serem incentivados por seus esforços. A fase de competição se estenderá por cerca de trinta dias, de 9 de setembro a outubro de 2024, contando com metas ambiciosas que visam estimular a participação e o envolvimento dos usuários. Com esse programa, a empresa pretende converter 500 participantes em traders de elite da Bitget, fortalecendo ainda mais sua comunidade de traders VIP.

Para garantir a transparência e conquistar a confiança, a Bitget disponibilizará relatórios diários de desempenho das operações de trading, oferecendo atualizações em tempo real sobre o progresso e os resultados da competição. Essa funcionalidade foi criada para manter os participantes informados e envolvidos durante todo o evento.

Baseada no sucesso das temporadas passadas, que registraram um aumento de 107% no número de participantes e de 73% no número de indicações da primeira para a segunda temporada, a Bitget está empenhada em elevar ainda mais o status do TraderPro na comunidade de trading. A introdução de estratégias promocionais de grande alcance, que incluem colaborações com os principais formadores de opinião (KOLs) e planos de envolvimento da comunidade, demonstra a dedicação da Bitget em manter sua posição de liderança no setor.

Para concluir, a terceira temporada do programa TraderPro será uma experiência empolgante e gratificante para traders iniciantes e experientes. Com a possibilidade de ganhar até US$ 10.000 em prêmios de financiamento, os participantes são incentivados a se inscrever com antecedência e aproveitar ao máximo as ofertas disponíveis no programa.

Para mais informações sobre o TraderPro, acesse aqui.

