VICTORIA, Seychelles, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget , corretora líder em criptomoedas e empresa Web3, tem o orgulho de anunciar sua participação como patrocinadora principal da tão esperada Crypto Conference Zrce Beach 2025, que acontecerá de 18 a 21 de junho no icônico Noa Beach Club e Rocks Club.

Reunindo a energia de um festival de verão com a visão de inovação descentralizada, o evento de quatro dias transformará Zrce Beach no centro mais vibrante da Europa para redes blockchain, experiências imersivas e educação de ponta.

Organizado por algumas das vozes mais reconhecidas no cenário cripto, o evento receberá mais de 200 traders, construtores, criadores e pioneiros da Web3 para uma mistura inesquecível de painéis, workshops e ativações da comunidade. Realizado em um dos festivais de praia mais emblemáticos da Europa, o evento deve atrair milhares de participantes, criando uma oportunidade emocionante para combinar a cultura blockchain com a energia mainstream.

Do networking ao nascer do sol aos sets de DJ ao pôr do sol, o programa está repleto de destaques de alta energia. Os participantes podem esperar palestras sobre criptomoedas ao vivo no palco, conversas aprofundadas com vozes respeitadas no espaço, desafios competitivos com prêmios exclusivos e experiências únicas, como um churrasco organizado por influenciadores e passeios de jet ski cheios de adrenalina. Palestrantes proeminentes como Didi Random, JayTrading e muitos outros compartilharão conhecimento sobre tópicos que vão desde os fundamentos do Bitcoin até a dinâmica do mercado.

Neste movimento estratégico em direção à educação do usuário, a Bitget uniu forças com a SWEAT e seu aplicativo Sweat Wallet para lançar uma experiência imersiva: A Caça ao Tesouro Cripto. Aberta a todos os participantes do festival, esta experiência única oferece uma maneira divertida de se conectar com o ecossistema Web3.

“Esta parceria com a SWEAT é um reflexo perfeito da visão da Bitget: tornar a Web3 acessível, segura e genuinamente divertida”, disse Vugar Usi Zade, COO da Bitget. “Estamos aqui para construir um ecossistema de criptomoedas acessível e compatível, expandindo nossos horizontes para várias comunidades em todo o mundo”, acrescentou.

“Estamos transformando atividade física em empoderamento financeiro”, declarou Oleg Fomenko, cofundador e CEO da SWEAT. “Trata-se de recompensar o comportamento humano mais natural, o movimento, com a propriedade digital, e estamos entusiasmados em aprofundar nossa parceria estratégica com a Bitget durante este evento.”

A Crypto Conference Zrce Beach 2025 representa mais do que apenas um festival ou conferência, é um movimento para construir comunidades criptográficas mais fortes por meio da interação na vida real, educação e celebração. Com música, conhecimento, aventura e colaboração em um só lugar, a Bitget está reforçando seu papel como catalisadora para a próxima geração de adoção de blockchain.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira criptográfica líder sem custódia que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (Seleção Nacional de Voleibol), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Sobre a SWEAT

A SWEAT é uma plataforma Web3 que incentiva a atividade física recompensando os usuários por se movimentarem. Ela usa $SWEAT, um token ganho por meio de passos, para transformar movimento em valor a ser usado, cultivado, negociado e gasto na Economia do Movimento. O token é armazenado no SWEAT Wallet, um aplicativo móvel com mais de 20 milhões de downloads e mais de 3 milhões de usuários ativos mensais. Ao baixar o SWEAT Wallet gratuitamente, usuários do mundo todo podem começar a ganhar $SWEAT e ingressar na Economia do Movimento, onde cada passo conta.

