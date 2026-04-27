Bodor Laser se classe n° 1 mondial en volume de ventes pour la septième année consécutive, confirmant la solidité de sa marque grâce à un leadership durable

SHENZHEN, Chine, 27 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bodor Laser s’est classé n° 1 mondial des ventes de machines de découpe laser (1 000 W et plus) pour la septième année consécutive, selon des données publiées par le Qianzhan Industry Research Institute en mars 2026. En 2025, l’entreprise a de nouveau dépassé les 10 000 unités vendues annuellement, restant le seul fabricant à atteindre ce niveau pendant sept années consécutives.

Bodor Laser franchit une étape importante

Cette reconnaissance a été annoncée lors du salon ITES 2026 à Shenzhen, où Bodor Laser a également présenté ses avancées en matière de production, d’innovation produit et d’expansion internationale.

Sept années au sommet : un leadership mondial confirmé

Lors de l’evénement, Bodor Laser a indiqué que sa super-usine DreamSpace a livré plus de 10 000 machines au cours de l’année écoulée, tandis que son siège social de Chine méridionale à Shenzhen est entré en service, renforçant sa structure à double pôle. L’entreprise souligne que cette étape marque un nouveau point de départ vers des normes encore plus élevées en matière de qualité, d’innovation et de puissance de marque.

Chen Like, fondateur du Qianzhan Industry Research Institute, a déclaré que cette réussite reflète les capacités de Bodor Laser sur l’ensemble de la chaîne d’innovation, incluant la fabrication, la R&D, le design industriel et les opérations intelligentes.

Stratégie et innovation comme moteurs clés

Le leadership de Bodor Laser repose sur une stratégie ciblée et des investissements technologiques à long terme. Au cours des cinq dernières années, l’entreprise a investi plusieurs dizaines de millions de dollars dans la R&D, développé des capacités internes sur les composants essentiels et constitué un important portefeuille de brevets. Ses produits ont reçu plusieurs distinctions internationales de design, notamment les prix Red Dot et iF Design Awards.

Gamme de produits et fabrication intelligente

En 2025, Bodor Laser a élargi sa gamme aux systèmes à grande vitesse et haute précision ainsi qu’aux lignes de production intelligentes. Ses solutions ont amélioré l’efficacité et la précision dans des applications telles que la fabrication de pièces automobiles et l’usinage de tôles, tandis que les systèmes d’automatisation intégrés permettent une production en continu.

Expansion et opérations mondiales

Bodor Laser continue de renforcer sa présence mondiale grâce à des sites de production en Chine et en Thaïlande, ainsi que plus de 10 filiales et centres de service à l’international. L’entreprise est désormais présente dans plus de 180 pays et régions et emploie plus de 3 500 personnes dans le monde.

« Une septième place consécutive au premier rang n’est pas une fin en soi, mais un nouveau point de départ », a déclaré Zhan Zhihao, vice-président principal chez Bodor Laser. « Nous continuerons à stimuler l’innovation et à soutenir l’industrie manufacturière mondiale. »

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/914d0715-229f-408c-bd1b-fc6347965594

Contact : www.bodor.com Jack Thompson [email protected]

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