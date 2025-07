La société accepte d’émettre environ 10 millions de dollars d’obligations convertibles à 13 dollars par action, soit une prime de 198 % par rapport au cours de clôture du 18 juillet

189 millions de dollars ont été levés depuis le début de l’année grâce à la stratégie phare de la société en matière d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel)

SILVER SPRING, Maryland, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — BTCS Inc. (Nasdaq : BTCS) (« BTCS » ou la « Société »), une société spécialisée dans la technologie blockchain (abréviation de Blockchain Technology Consensus Solutions), a annoncé aujourd’hui que la valeur marchande combinée de ses avoirs regroupant 55 788 ETH, des espèces1 ainsi que d’autres liquidités s’élève à environ 242,2 millions de dollars, sur la base d’un cours de l’ETH de 3 600 dollars. Par ailleurs, la Société a accepté d’émettre des obligations convertibles à hauteur de 10 millions de dollars dans le cadre de son accord de 56 millions de dollars précédemment conclu avec ATW Partners LLC.

Bien que le financement soit extrêmement modeste par rapport aux 189 millions de dollars levés depuis le début de l’année, la prime de conversion qui avoisine les 200 % s’inscrit pleinement dans la stratégie emblématique de BTCS en matière d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel) et en démontre toute la cohérence. C’est dans le cadre de sa stratégie visant à maintenir une flexibilité financière en vue d’obtenir un futur effet de levier opportuniste que la Société a limité ce financement à un montant de 10 millions de dollars, tout en maintenant son ratio prêt/valeur en dessous de 40 %. Cette approche s’inscrit dans le cadre de l’engagement de BTCS à maximiser l’exposition à l’ETH et à minimiser la dilution actionnariale.

Mise à jour de la stratégie d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel)

BTCS exécute avec succès sa stratégie de développement de capital DeFi/TradFi Accretion Flywheel en s’appuyant sur la finance décentralisée et traditionnelle afin d’accroître ses avoirs en ETH, de capitaliser sur ses opérations intégrées verticalement et d’accroître la valeur actionnariale. La Société a levé des capitaux grâce à une combinaison de ventes d’actions au prix du marché, de dettes convertibles à un prix supérieur au marché et d’emprunts basés sur la DeFi, le tout conformément à sa stratégie visant à optimiser l’exposition à l’ETH tout en gérant activement la dilution, comme précisé en détail ci-dessous.

Résumé du financement depuis le début de l’année

Ventes au prix du marché : 132 millions de dollars1 (70 %)

Dette convertible à un prix supérieur au marché : 17 millions de dollars (9 %)

Prêts Aave Stablecoin (DeFi) : 40 millions de dollars (21 %)

Financement total depuis le début de l’année : 189 millions de dollars

Total des actifs cryptographiques et monétaires : 242 millions de dollars1

Avoirs en ETH : 55 788 (coût moyen par ETH : 2 846 dollars), soit une augmentation de 516 % depuis le début de l’année

« Nous estimons que BTCS offre aujourd’hui la meilleure exposition à effet de levier opérationnel et financier à l’Ethereum sur les marchés publics », a déclaré Charles Allen, PDG de BTCS. « Nos opérations de création de blocs et de nœuds à intégration verticale génèrent des revenus records. Associées à la solide exécution de notre stratégie emblématique d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel), elles permettent à BTCS d’offrir aux investisseurs une exposition évolutive et à forte croissance à l’Ethereum. »

________________________________

1 Incluant 28,4 millions de dollars de ventes au prix du marché à 7,9 dollars par action en attente de règlement, et les fonds provenant de la clôture imminente des obligations convertibles à hauteur de 10 millions de dollars.

Financement par obligations convertibles à un prix supérieur au marché

Les obligations, qui représentent un montant principal de 10 millions de dollars, sont convertibles en actions ordinaires à un prix de conversion fixe de 13 dollars par action, soit une prime de 198 % par rapport au cours de clôture de l’action de la Société qui s’élevait à 6,57 dollars le vendredi 18 juillet 2025. Avec une date d’expiration fixée au 21 juillet 2027, ces obligations ont une échéance de deux ans et bénéficient d’une décote d’émission initiale de 5 % tout en portant intérêt à un taux annuel de 6 %.

Dans le cadre de l’émission d’obligations, des bons de souscription d’actions valables cinq ans seront émis à la clôture pour l’acquisition de 879 375 actions ordinaires à un prix d’exercice de 8 dollars par action, soit une prime de 122 % par rapport au cours de clôture du vendredi 18 juillet 2025. La clôture du financement est prévue au plus tard pour le mardi 22 juillet 2025.

Il est à noter que ce financement n’implique aucun frais bancaire d’investissement ni aucune restriction généralement associée au fait de recourir à une banque d’investissement ou à un agent de placement, qui seraient susceptibles d’entraver la mise en œuvre de la stratégie de la Société en matière d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel).

Dans le cadre des conditions de financement, la Société a convenu que, tant que les obligations resteront en circulation, elle ne modifiera pas ses actions privilégiées de série V non convertibles afin de permettre leur conversion en actions ordinaires pendant une période de 18 mois.

Mise à jour de la structure du capital

Afin d’aider les investisseurs à évaluer avec précision la valeur intrinsèque de BTCS et à la comparer à celle de ses concurrents, nous fournissons une analyse actualisée de la structure de notre capital. Ce résumé fournit des informations complémentaires aux documents que nous avons déposés auprès de la SEC.

Equity Instrument Outstanding Fully Diluted Common Shares 45,761,072 45,761,072 Common Shares – Subject to Forfeiture 1,149,801 1,149,801 Convertible Debt (Conversion Price = $5.85) 1,334,679 Convertible Debt (Conversion Price = $13.00) 773,078 Convert Warrants #1 (Exercise Price = $2.75, exp. 5/13/2030) 532,191 Convert Warrants #2 (Exercise Price = $8.00, exp. 7/21/2030) 879,375 RD Warrant (Exercise Price = $11.50, exp. 3/4/2026) 712,500 Employee Options (Weighted Average Exercise Price = $2.44) 1,561,410 Total 46,910,873 52,704,106

Environ 16 millions d’actions de série V sont désormais exclues du nombre total d’actions après dilution, car elles ne sont pas convertibles et ne peuvent pas, conformément aux termes du financement obligataire, être modifiées en vue de devenir convertibles avant un délai de 18 mois.

Compte tenu de cette restriction, et au vu de l’acceptation croissante des cryptomonnaies par la nouvelle administration et de la reconnaissance croissante de la tokenisation des actifs réels, la Société pourrait réétudier diverses options en vue de créer de la liquidité pour les actions privilégiées de série V, y compris une éventuelle tokenisation sur la blockchain Ethereum. Toutefois, il est encore trop tôt pour cela et la Société ne peut garantir sa capacité à tokeniser ou à créer des liquidités pour les actions privilégiées de série V, et pourrait même chercher à convertir les actions privilégiées de série V en actions ordinaires à l’expiration de cette restriction. Par conséquent, les actions privilégiées de série V ont été exclues du tableau ci-dessus.

À propos de BTCS :

BTCS Inc. (« BTCS » ou la « Société »), abréviation de Blockchain Technology Consensus Solutions, est une société américaine de technologie blockchain axée prioritairement sur l’Ethereum qui s’engage à générer des revenus évolutifs et à accumuler des ETH grâce à sa stratégie phare d’accumulation d’ETH (DeFi/TradFi Accretion Flywheel) qui répond à une approche intégrée de formation de capital et d’infrastructure blockchain. En combinant les mécanismes de la finance décentralisée (« DeFi ») et de la finance traditionnelle (« TradFi ») avec ses opérations d’infrastructure blockchain comprenant NodeOps (jalonnement) et Builder+ (construction de blocs), BTCS offre l’une des opportunités les plus sophistiquées d’exposition à effet de levier à l’ETH grâce à une génération de revenus évolutive et à une stratégie d’accumulation d’ETH axée sur le rendement. Sur www.btcs.com, découvrez de quelle manière BTCS offre une exposition à effet de levier opérationnel et financier à l’Ethereum via les marchés publics.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l’article 27A de la Securities Act de 1933 et de l’article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, notamment en ce qui concerne les déclarations portant sur la création d’une exposition à forte croissance à l’Ethereum, la création de liquidités pour la série V et la clôture de l’émission d’obligations à hauteur de 10 millions de dollars. Des termes tels que « peut », « pourrait », « va », « devrait », « croire », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « continuer », « prédire », « projeter », « planifier », « avoir l’intention de » ou toutes autres expressions similaires, ou des déclarations concernant l’intention, la conviction ou les attentes actuelles, constituent des énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il convient de ne pas leur accorder une confiance excessive, car ils sont fondés sur les informations dont nous disposons à la date du présent communiqué. Ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes, notamment, sans s’y limiter, aux conditions de marché, aux questions et exigences réglementaires, aux problèmes imprévus liés à notre offre au prix du marché, aux problèmes inattendus liés à Builder+, ainsi qu’aux risques décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 qui a été déposé le 20 mars 2025. Par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents. La Société décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier ces énoncés, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

