RIYAD, Arabie saoudite, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — L’espoir renaît pour les patients atteints de cancer à la suite du succès de la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (ou thérapie cellulaire CAR T) constaté à l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ci-après « KFSH&RC ») sur une centaine de cas de leucémie lymphoïde. L’hôpital a dignement fêté l’événement qui apparaît comme une véritable planche de salut pour les patients, et qui s’inscrit dans l’objectif du KFSH&RC de devenir le meilleur prestataire de soins de santé spécialisés.

La thérapie cellulaire CAR T est un nouveau traitement qui utilise les lymphocytes T pour reconnaître et attaquer les cellules cancéreuses. Ces cellules immunitaires sont génétiquement modifiées en laboratoire pour renforcer leur efficacité de ciblage. Cette approche permet de résoudre les enjeux de distinction entre les cellules saines et les cellules cancéreuses, et apparaît comme une méthode prometteuse dans le traitement de la leucémie lymphoïde.

Le KFSH&RC a souligné que cette innovation représente une bouffée d’espoir pour les patients souffrant de leucémie aigüe ou développant des tumeurs lymphoïdes, et plus particulièrement aux yeux de ceux qui sont insensibles aux protocoles de traitement traditionnels.

L’hôpital est partenaire santé stratégique de la Global Health Exhibition organisée à Riyad du 29 au 31 octobre, et y partage des informations sur la thérapie cellulaire CAR T, notamment son effet positif sur l’amélioration des soins de santé. Diverses solutions de santé et pistes d’innovation y sont également abordées.

Le KFSH&RC a détaillé le principe de cette thérapie avancée, décliné en quatre étapes : prélèvement sanguin de patient visant l’obtention de cellules spécifiques, suivi de leur modification génétique en laboratoire pendant 3 à 4 semaines.

À l’issue de la thérapie cellulaire CAR T, le patient reçoit immédiatement une faible dose de chimiothérapie pour renforcer à la fois l’efficacité du traitement et la lutte du corps contre le cancer. Les cellules CAR T sont ensuite injectées dans le bras du patient, qui fait l’objet d’une observation poussée pendant quatre semaines pour garantir l’adaptation du corps au traitement,

dont l’administration au Royaume constitue une avancée qualitative dans les soins médicaux spécialisés. Celle-ci se traduit également par une réduction des charges financières et sanitaires, les patients n’ayant ainsi plus besoin de se faire soigner à l’étranger, et s’aligne sur les objectifs du plan de développement Saudi Vision 2030 en matière de santé.

L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal est mondialement reconnu pour proposer cette nouvelle forme de thérapie avancé, induite par son programme thérapeutique complet élaboré par des experts médicaux, infirmiers, pharmaceutiques et sociaux, mais aussi de laboratoire, tous hautement qualifiés et intégrés au sein d’une même infrastructure.

Le KFSH&RC est un leader mondial en soins de santé spécialisés, ainsi qu’un pionnier de l’innovation, de la recherche avancée et de l’éducation médicale. L’hôpital s’efforce de développer des technologies médicales et de relever la norme des soins de santé à l’échelle mondiale en s’associant à de grandes institutions locales, régionales et internationales dans les domaines cliniques, de recherche et d’éducation.

