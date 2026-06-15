CEO da iHerb Nomeado Vencedor do Prêmio EY US Entrepreneur Of The Year® 2026 Pacific Southwest

IRVINE, Califórnia, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — O CEO da iHerb, Emun Zabihi foi nomeado vencedor do Prêmio EY US Entrepreneur Of The Year® 2026 Pacific Southwest Award . Zabihi foi selecionado entre quase 1.000 participantes do programa que que contou com 592 finalistas de 17 regiões competindo pelo título.

Desde que se tornou CEO em 2021, Zabihi vem liderando a iHerb durante um período de substancial expansão e inovação internacional. Atualmente a iHerb atende a milhões de clientes em todo o mundo por meio de uma sofisticada rede global de comércio eletrônico e de atendimento baseada na autenticidade, transparência e confiança do cliente. Sob a liderança de Zabihi, a empresa fortaleceu sua posição de plataforma global de comércio eletrônico de bem-estar dedicada a ajudar os consumidores a acessar produtos de saúde e bem-estar de alta qualidade em qualquer lugar.

“Esta premiação é um testemunho dos incríveis membros da equipe que representam a nossa missão diariamente”, disse Zabihi. “Com o crescimento da demanda dos consumidores por saúde e bem-estar em todo o mundo, continuamos focados na inovação, confiança do cliente e experiências excepcionais que ajudam as pessoas a viver uma vida saudável.”

Agora em seu 41º ano, o programa Entrepreneur Of The Year homenageia os líderes empresariais por sua criatividade, coragem e espírito empreendedor. O programa celebra fundadores originais que iniciaram seus negócios ou levantaram capital externo para expandir sua empresa; CEOs transformacionais que infundiram inovação em uma organização existente para catapultar sua trajetória e líderes de empresas familiares multigeracionais que reimaginaram um modelo de negócios legado para fortalecê-lo para o futuro.

Os vencedores regionais foram escolhidos por um painel independente de vencedores anteriores, principais CEOs e líderes empresariais. O jurado avaliou os candidatos quanto à criação de valor a longo prazo, espírito empreendedor, compromisso orientado por objetivos, e crescimento e impacto significativos.

Como vencedor do prêmio Pacific Southwest, Zabihi agora será considerado pelo jurado nacional para o Entrepreneur Of The Year 2026 National Awards, a ser apresentado em novembro no Strategic Growth Forum ® anual, onde CEOs de alto crescimento, executivos da Fortune 1000 e investidores se unem para moldar o futuro dos negócios.

Sobre o Entrepreneur Of The Year

Fundado em 1986, a Entrepreneur Of The Year® celebrou mais de 11.000 visionários ambiciosos que lideram negócios dinâmicos e bem-sucedidos nos EUA e, desde então, expandiu-se para quase 60 países e territórios em todo o mundo.

Sobre a iHerb, LLC

A iHerb é uma das maiores varejistas de comércio eletrônico do mundo especializado em saúde e bem-estar, fornecendo produtos de aproximadamente 2.000 marcas para mais de 15 milhões de clientes ativos em 180 países. Apoiada por uma força de trabalho global com uma equipe de 2.000 membros, a iHerb combina uma escala global com uma experiência profundamente local, oferecendo serviços em 36 idiomas, 80 moedas e mais de 40 métodos de pagamento. A sofisticada cadeia de suprimentos global da iHerb abrange nove centros de logística com controle climático localizados nos EUA, Ásia e Oriente Médio, oferecendo aos clientes uma experiência de compra perfeita e confiável. Fundada em 1996 e sediada em Irvine, Califórnia, a iHerb tem a missão de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Para mais informações, visite corporate.iherb.com .

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