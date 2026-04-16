Ceres Lança Ceres® Endura™ – Uma plataforma de óxido sólido revolucionária

Projetada para escala – reduz o risco e acelera a implantação

– reduz o risco e acelera a implantação Feita para durar – funciona no mundo real, com uma vida útil de cinco anos

– funciona no mundo real, com uma vida útil de cinco anos Baixo custo – custo do sistema de célula a combustível até um terço menor em escala

HORSHAM, Reino Unido, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Ceres Power Holdings plc (“Ceres”) lançou hoje a Ceres® Endura , sua principal plataforma de pilha de óxido sólido desenvolvida para atender à crescente demanda por energia resiliente, eficiente e no local para data centers e outras aplicações com uso intensivo de energia.

A partir de uma única instalação de produção, os parceiros da Ceres podem ter acesso aos mercados de energia e hidrogênio em uma plataforma compartilhada. A flexibilidade de combustível possibilita a operação com gás natural atualmente, além de viabilizar o uso de hidrogênio e outros combustíveis de baixo carbono no futuro.

Os sistemas podem ser instalados e comissionados em meses, em vez de anos, evitando os longos prazos de entrega associados às atualizações da rede e à infraestrutura convencional. A plataforma suporta arquiteturas CC de alta tensão de até 800V e além, alinhadas com os padrões modernos de data center, viabilizando uma resposta de carga rápida com uma pegada compacta.

Projetada para escala

Cada elemento da Ceres Endura foi projetada para fornecer energia confiável para reduzir riscos, possibilitar dimensionamento e acelerar a implantação. Com células suportadas por aço, a Ceres Endura opera na temperatura mais baixa de 450-630°C, em comparação com o óxido sólido de alta temperatura. Isso permite o uso de materiais amplamente disponíveis, econômicos e recicláveis. Este projeto proprietário da Ceres reduz os custos gerais do sistema de células de combustível em cerca de um terço, ao mesmo tempo em que reduz o risco da cadeia de suprimentos, apoiando a fabricação em escala de gigawatts em energia e hidrogênio.

Projetada para funcionar em ambientes de energia do mundo real

Na geração de energia, a Ceres Endura oferece mais de 65% de eficiência elétrica em gás natural e mais de 90% de eficiência total nas aplicações combinadas de calor e energia. O desempenho se mantém ao longo da vida útil do produto, tornando-a mais eficiente do que a da concorrência. Além disso, ela foi desenvolvida para dar suporte a todas as formas de uso no mundo real – viabilizando um rápido acompanhamento da carga, com robustez para paradas de emergência e ciclos rápidos de potência e térmicos.

Projetada para hidrogênio de baixo custo

Quando integrada ao calor das aplicações industriais, a Ceres Endura alcança uma eficiência cerca de 30% maior do que a eletrólise convencional de baixa temperatura, reduzindo substancialmente os custos operacionais e apoiando a economia do hidrogênio em escala industrial.

A Ceres Endura, juntamente com o modelo de parceria da Ceres, fornece uma rota direta para o mercado para empresas que buscam escalar de forma rápida e competitiva. A Ceres apoia seus parceiros por meio de um modelo de negócios e modelo de fábrica comprovados, viabilizando a fabricação local, o acesso a incentivos nacionais e a exportação para mercados globais.

“A Ceres Endura transforma décadas de desenvolvimento de óxido sólido em uma plataforma madura, pronta para escala e desenvolvida para durar”

Nick Lawrence, Diretor de Produtos da Ceres

Para mais informações, visite www.ceres.tech ou contate:

Ceres Power Holdings plc Merryl Black Tel.: +44(0)7770 853463 Email: [email protected]

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