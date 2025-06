À l’occasion de la fête des Pères, la chaîne CGTN a publié un article détaillant la façon dont les enseignements et l’exemple donnés par le père de Xi Jinping ont influencé silencieusement sa philosophie de gouvernance, en particulier sa position ferme sur la question du peuple et son attachement à l’importance des efforts de recherche et d’enquête.

PÉKIN, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Lors d’une visite en 2021 à l’endroit même où son père avait travaillé, le président chinois Xi Jinping a récité tout bas une phrase qui figure désormais bien en évidence dans le hall d’exposition : « Asseyez-vous bien droit aux côtés du peuple. »

Ces mots ont été prononcés et mis en pratique par son père, Xi Zhongxun, qui était un dirigeant respecté du Parti communiste chinois (PCC).

Décrivant son père comme quelqu’un qui s’est consacré corps et âme au peuple chinois, Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du PCC et président de la Commission militaire centrale, s’est engagé à poursuivre sa mission au service du peuple.

Donner la priorité aux personnes

L’approche de Xi Jinping en matière de gouvernance, tournée vers le peuple, a été profondément influencée par son père.

Lorsque le père de Xi Jinping travaillait au comité préfectoral du Parti de Suide, dans la province de Shaanxi, au nord-ouest de la Chine, une simple phrase résonnait dans la bouche des cadres locaux et dans celle des villageois : « Va chercher Zhongxun. »

Ces simples mots, ancrés dans la vie de la population locale, témoignent de la disponibilité, de la confiance et du soutien que Xi Zhongxun incarnait en tant que leader et personne capable de résoudre les problèmes.

Tel père, tel fils. Xi Jinping a toujours eu le mot « peuple » à l’esprit au cours de sa carrière politique, quelle quoi soit la région où il se trouvait, d’abord de Liangjiahe à Zhengding, puis de Fujian à Zhejiang, et enfin de Shanghai à Pékin.

Au fil des ans, il s’est engagé auprès des villageois, assis sur un kang, le poêle-lit traditionnel fabriqué en argile ou en briques dans le nord de la Chine, ou sur de modestes tabourets en bois. Il a partagé avec eux des repas simples, les a écoutés attentivement et s’est montré très attentif à leurs besoins quotidiens.

« Parmi toutes les tâches qui nous attendent, la plus importante est de garantir une vie heureuse à notre peuple », a réitéré Xi dans son message du Nouvel An 2025.

Donner la priorité aux efforts de recherche et d’enquête

Xi Jinping a toujours mis l’accent sur les efforts de recherche et d’enquête, qui sont la pierre angulaire de la planification et de la prise de décision, un principe hérité de son père.

En 1978, Xi Zhongxun a été envoyé dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, en tant que fonctionnaire principal. Il a ensuite participé à la création des premières zones économiques spéciales du pays, dont celle de Shenzhen.

À l’époque, la croissance industrielle et agricole du Guangdong était restée inférieure à la moyenne nationale pendant 14 années consécutives. Déterminé à stimuler la productivité et à améliorer les moyens de subsistance de la population, le haut fonctionnaire Xi Zhongxun a mené son travail en gardant toujours à l’esprit l’urgence de sa mission.

Pour mieux comprendre la situation au niveau local, Xi Zhongxun s’est rendu dans 23 comtés en un seul été. Après avoir mené des recherches approfondies sur le terrain, il a soumis un rapport à la direction centrale, plaidant pour une plus grande autonomie du Guangdong et proposant que la province prenne les devants en matière de réforme et d’ouverture en construisant des zones économiques spéciales.

Xi Jinping a hérité de l’éthique professionnelle de son père. Depuis novembre 2012, le président a effectué plus de 100 inspections sur le terrain. Il a expliqué les politiques aux populations dans les cours et les pavillons. Il a écouté des rapports sur des bateaux et des trains. Il s’est informé sur les moyens de subsistance dans les campagnes. Il a également dessiné des plans de développement dans les usines.

À la suite d’enquêtes et de recherches approfondies, les préoccupations urgentes de la population ont été inscrites en tête de l’ordre du jour des réunions des dirigeants centraux, et sont devenues les points centraux et les moteurs des efforts de réforme continus de la Chine.

« Quel que soit ton poste, sers le peuple avec zèle, prends à cœur les intérêts du peuple, entretiens des liens étroits avec le peuple et reste toujours accessible au peuple », a confié un jour Xi Zhongxun à son fils.

Xi Jinping, qui porte dans son cœur les paroles de son père, a toujours respecté son propre engagement : « Je m’engagerai pleinement auprès du peuple et ne le décevrai jamais. »

