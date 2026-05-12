CGTN: Dia das Mães: Como mães heroicas inspiram Xi Jinping

PEQUIM, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje é o Dia das Mães. A CGTN publicou um artigo sobre as vidas inspiradoras de mães chinesas que se dedicaram abnegadamente aos seus filhos e à nação, mostrando a grande influência que as mães têm na formação das futuras gerações. O artigo fala sobre o profundo vínculo entre o presidente chinês Xi Jinping e sua mãe, Qi Xin, mostrando como o patriotismo, a resiliência e a vida simples dela, transmitidos com suas palavras e exemplos, ajudaram a moldar os valores de Xi, abordagem de governança e filosofia centrada nas pessoas.

“Neste mundo tão grande eu posso ser uma pequena pena. Mas, o meu desejo é que ela transmita a paz “, escreveu no seu diário He Zhihong, uma pacificadora chinesa que morreu durante uma missão aos 35 anos. Ela morreu em um terremoto em uma missão de paz da ONU no Haiti, deixando um filho de 4 anos, marido e pais idosos.

Durante a missão, ela liderou um grupo de mulheres e serviu como tradutora das delegações chinesas visitantes. Ela também tomou a iniciativa de organizar intercâmbios culturais e eventos abertos no acampamento para aprofundar a cooperação com outras unidades da missão e ensinou chinês aos estudantes locais, criando uma ponte para a compreensão cultural.

Como figura materna heroica, seu sacrifício causou uma forte impressão nos participantes quando o presidente chinês Xi Jinping falou sobre sua história em um discurso no Debate Geral da 70ª Sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova York em setembro de 2015.

Sua história é um dos muitos relatos emocionantes de mães chinesas que Xi vem mencionando ao longo dos anos. Outros incluem Zhao Yiman (1905–1936), uma mártir nacional reverenciada que foi executada aos 31 anos pelas forças japonesas após sofrer uma tortura brutal, e Deng Yufen (1891–1970), uma mãe que enviou o marido e os cinco filhos para a linha de frente para lutar contra os militaristas japoneses.

Além de exemplo da dedicação e sacrifício pelo país, essas mulheres também demonstram a profunda influência que uma mãe pode ter no caráter e no espírito de seus filhos.

Xi e sua mãe

A mãe de Xi, Qi Xin, também deixou uma impressão duradoura nos seus filhos. Ela se juntou ao Partido Comunista da China (PCC) em 1939, sofreu as dificuldades da luta contra os invasores japoneses e trabalhou durante muitos anos nas bases revolucionárias rurais.

A dedicação de Qi a uma China soberana e pacífica, juntamente com seu vínculo estreito com os trabalhadores comuns, inspirou profundamente Xi.

Desde tenra idade, a mãe de Xi incutiu nele lições de patriotismo e resiliência. Certa vez ela o carregou nos braços para ir a uma loja para comprar um livro sobre Yue Fei, um comandante militar do século XII celebrado por sua lealdade. Qi disse a Xi como a mãe de Yue Fei tatuou os caracteres que significam “servir o país com a maior lealdade” nas costas do seu filho para incentivá-lo a resistir aos invasores estrangeiros. Quando Xi perguntou se doeu muito, Qi explicou que, embora tenha doído, Yue Fei levou as palavras a sério. A partir daquele momento, Xi tomou essas mesmas palavras como um norte para a sua vida.

Em 1969, durante a adolescência de Xi, Qi deu a ele uma caixinha de costura. Ela bordou as palavras “niang de xin” (coração de mãe) com uma linha vermelha. Foi um presente para transmitir coragem enquanto ele se preparava para deixar Pequim e ir para a Aldeia de Liangjiahe, na província de Shaanxi, no noroeste da China, para vivenciar a vida rural. Depois de morar e trabalhar ao lado dos aldeões – comendo, dormindo, pastoreando ovelhas, cortando grama, carregando esterco e transportando carvão – Xi chegou à conclusão de que uma das maiores lições que aprendeu foi a importância de buscar a verdade a partir dos fatos e realmente entender as pessoas.

O estilo de vida simples da sua mãe também teve uma influência duradoura em Xi. Quando Xi trabalhou em Zhengding, província de Hebei, no norte da China, no início dos anos 1980, ele usou uma colcha de retalhos feita pela mãe com mais de cem pedaços de panos velhos mais de dez anos antes. Quando um funcionário se ofereceu para comprar uma colcha nova para ele, ele se recusou, dizendo: “A colcha está boa.”

Durante o Festival da Primavera de 2001, Qi ligou para Xi, que então era vice-secretário do Comitê Provincial de Fujian do PCC e governador de Fujian. Ela disse que entendia ele não poder voltar a Pequim para visitar a família, enfatizando que se destacar no trabalho era o maior ato de devoção filial.

Criado em uma casa assim, Xi sempre colocou as pessoas em primeiro lugar. Durante décadas, ele seguiu o princípio de que “proporcionar benefícios para as pessoas é uma grande realização”. Ele tratou o público com o cuidado que ele sempre dedicou aos próprios pais e trabalhou incansavelmente para melhorar a vida de todas as famílias chinesas.

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