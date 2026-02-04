CGTN : plus qu’un simple voyage : comment le pic des voyages de la fête du printemps témoigne d’une Chine en pleine mutation

Le chassé-croisé de la fête du printemps 2026 débutera le 2 février et durera 40 jours, jusqu’au 13 mars. À l’approche de ce phénomène migratoire annuel, CGTN publie un article spécial qui analyse comment cet événement a transcendé son simple rôle de flux migratoire pour devenir un prisme unique à travers lequel observer la transformation sociale de la Chine.

PÉKIN, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — À la lumière des projecteurs d’un centre de maintenance à Nanchang, dans la province du Jiangxi, dans l’est de la Chine, des rangées de trains à grande vitesse argentés sont alignées en formation parfaite. Vu d’en haut, l’ensemble ressemble à une flotte de porte-avions terrestres prêts à entrer en action.

Il s’agit de l’un des points de départ de la plus grande migration humaine au monde à travers la Chine : le Chunyun. Le chassé-croisé de la fête du printemps, qui dure 40 jours, débute officiellement le 2 février à minuit, à la veille des vacances les plus importantes du pays.

Cette année, le Chunyun s’apprête à battre tous les records précédents. Selon les estimations officielles, 9,5 milliards de trajets interrégionaux de passagers sont prévus au cours de cette période de 40 jours, qui se termine le 13 mars.

Portée par un congé de neuf jours, le plus long de mémoire récente, la grande migration de 2026 dépasse le simple exploit logistique ; elle offre un aperçu saisissant de la transformation sociale de la Chine.

La résilience de la logistique chinoise

Comme chaque année, le Chunyun 2026 est une véritable prouesse logistique. Les responsables prévoient que la conduite autonome restera le mode de transport dominant, et représentera environ 80 % de tous les trajets. Dans le même temps, le transport ferroviaire et l’aviation civile devraient atteindre des niveaux historiques, avec respectivement 540 millions et 95 millions de passagers transportés.

Derrière ces chiffres se cache une infrastructure sophistiquée à plusieurs niveaux. Afin de soutenir l’essor des véhicules électriques, le ministère des Transports a étendu le réseau de recharge sur autoroute à 71 500 bornes de recharge. Les voyageurs peuvent utiliser un mini-programme spécial pour vérifier en temps réel la disponibilité des bornes de recharge, tandis que des unités mobiles de recharge d’urgence ont été déployées pendant les heures de pointe.

En complément des autoroutes, le réseau ferroviaire chinois, désormais renforcé par un réseau à grande vitesse de plus de 50 000 kilomètres, utilise un système de billetterie avancé et une infrastructure étendue pour garantir des trajets fluides et à grande capacité.

La sécurité reste la priorité absolue. Alors que les régions du nord et du centre du pays sont menacées par des vagues de froid accompagnées de neige et de verglas, la China Meteorological Administration (Agence météorologique chinoise) et les services d’urgence ont déployé des équipements de dégivrage et des équipes de secours spécialisées. Des outils de haute technologie, notamment des drones et des hélicoptères, sont prêts à intervenir rapidement. Les responsables chinois affirment que la coordination du Chunyun est une opération de grande envergure mobilisant plus de 20 ministères.

Des services chaleureux

Dans le cadre d’un engagement plus marqué en faveur du confort des passagers, la saison touristique de cette année propose davantage de « services chaleureux », répondant aux divers besoins de millions de personnes, et transformant ainsi une migration massive en une expérience personnalisée.

L’un des éléments phares de cette initiative consiste à développer les « voitures silencieuses ». Désormais disponibles dans plus de 8 000 trains à grande vitesse, ces voitures offrent un havre de paix aux passagers qui souhaitent voyager dans le calme. Le volume sonore des annonces est limité à 40 % et les membres d’équipage fournissent un service « silencieux », remplaçant les annonces bruyantes par une assistance discrète. Le personnel propose également des bouchons d’oreille jetables gratuits et des kits ludiques, comprenant notamment des livres d’images, afin de divertir et de calmer les jeunes enfants.

Dans les grands aéroports et gares ferroviaires, tout est mis en œuvre pour réduire la fracture numérique. Au cœur de cette initiative figurent les services « Silver Hair », qui permettent aux personnes âgées de voyager avec dignité et facilité. À l’aéroport de Shijiazhuang, dans le nord de la Chine, par exemple, les voyageurs âgés de 80 ans et plus bénéficient d’un enregistrement et d’un embarquement prioritaires.

Les voyages deviennent également plus inclusifs pour les familles, y compris leurs membres à quatre pattes. Dans la province du Henan, dans le centre de la Chine, les services « Pet Rail » sont passés d’une gare à quatre, permettant aux voyageurs de réserver des cages de transport spécialisées via l’application 12306.

Le Nouvel An chinois

Ce vaste mouvement de population pendant le Chunyun est un voyage collectif vers le foyer, qui culmine avec la fête du printemps, également connue sous le nom de Nouvel An chinois, qui tombe cette année le 17 février. Ancré dans la culture chinoise et célébré sous diverses formes, ce festival marque le premier jour du calendrier lunaire et symbolise le renouveau et l’unité familiale. Cet événement est porteur d’un message universel d’espoir et d’aspirations à une vie meilleure.

Les coutumes fondamentales, entre retrouvailles familiales, décorations rouges symbolisant la prospérité, vœux de bonne fortune, festins familiaux et fabrication d’objets artisanaux traditionnels tels que des lanternes, fascinent les amateurs de culture du monde entier par leur approche unique pour accueillir la nouvelle année.

Chaque année, le « Gala de la fête du printemps », une émission télévisée annuelle diffusée en direct par China Media Group et regardée par des milliards de personnes à travers le monde, incarne le charme culturel de la Chine. Après trois répétitions, le gala 2026 continuera à évoluer dans une atmosphère festive et exaltante, reflétant avec éclat le dynamisme de la Chine au cours de cette nouvelle ère.

Le soir du Nouvel An chinois, CGTN présente également en direct son émission spéciale phare, « Super Night ». Le programme propose des commentaires en direct sur le Gala de la fête du printemps, organisé par la CMG, en cinq langues (anglais, espagnol, français, arabe et russe), ainsi qu’une série de reportages inédits. Cette émission illustre avec brio certains aspects de la culture chinoise qui fascinent le public étranger, notamment les coutumes du Nouvel An chinois, le patrimoine culturel immatériel et l’opéra traditionnel, permettant ainsi aux téléspectateurs du monde entier de mieux comprendre l’essence de la culture chinoise et de s’y identifier émotionnellement.

