PÉKIN, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — En 1905, un film muet en noir et blanc de 30 minutes intitulé « Dingjun Mountain » a immortalisé le maître de l’opéra de Pékin Tan Xinpei dans le rôle d’un général. Il s’agit du tout premier film chinois ayant inauguré l’ère de la narration visuelle pour la nation.

Aujourd’hui, 120 ans plus tard, la Chine a battu tous les records mondiaux du box-office grâce à « Ne Zha 2 », un film d’animation épique qui est devenu le film d’animation le plus rentable de tous les temps et l’un des cinq films les plus rentables au monde en termes de recettes totales.

Dans une récente lettre adressée à huit artistes chevronnés du cinéma chinois, le président chinois Xi Jinping a appelé l’industrie cinématographique du pays à créer davantage d’œuvres cinématographiques exceptionnelles s’adaptant parfaitement aux tendances du moment et témoignant des aspirations du peuple.

Xi Jinping les a encouragés à inspirer l’ensemble de la communauté cinématographique en vue de renforcer la confiance culturelle, de rester ancré dans la réalité et d’apporter de nouvelles contributions à la prospérité artistique et à l’édification d’une nation culturellement solide.

La technologie à la rencontre de la culture chinoise

Des premières images saccadées des films muets aux spectacles éblouissants des superproductions alimentées par l’IA, les 120 ans d’histoire du cinéma chinois ont été marqués par une innovation sans faille.

Le succès fulgurant de « Ne Zha 2 », qui suit les aventures du jeune dieu rebelle Ne Zha et de son compagnon dragon Ao Bing alors qu’ils tentent de retrouver leur forme physique et de réécrire leur destin, est alimenté par des images à couper le souffle et débordantes d’action.

Derrière ce succès cinématographique se cache une prouesse technologique : des images de synthèse avancées et des algorithmes personnalisés ont permis de créer des coulées de lave hyperréalistes, des effets de particules explosifs et des simulations de foules immenses.

Un réseau collaboratif de 138 studios d’animation à travers la Chine a travaillé à l’unisson pour réaliser ces scènes immersives, dont certaines comptent jusqu’à 200 millions de personnages dans un seul plan, et ainsi obtenir un film d’une ampleur et d’une précision sans précédent.

Une vague grandissante de films chinois exploite également les technologies de pointe pour enrichir la narration et repousser les limites de l’innovation cinématographique.

Dans « The Wandering Earth 2 », un blockbuster chinois de science-fiction, les équipes de production ont eu recours à l’impression 3D pour créer des accessoires très détaillés, notamment des combinaisons spatiales futuristes, des ordinateurs quantiques dotés d’une intelligence artificielle et des bras robotiques. Afin de standardiser son processus de réalisation cinématographique, la trilogie fantastique chinoise « Creation of the Gods », connue pour ses affrontements héroïques entre le bien et le mal, a eu recours à la technologie de capture de mouvement et à des processus de production dignes d’Hollywood.

À ce jour, l’industrie cinématographique chinoise allie parfaitement la technologie de pointe à la richesse d’un patrimoine culturel vieux de 5 000 ans. Elle produit ainsi des récits visuellement époustouflants qui trouvent un écho retentissant auprès du public mondial.

Les récents succès tels que la saga « Ne Zha », la trilogie « Creation of the Gods » et « Chang An » ont su réinventer les anciennes légendes chinoises à travers une narration moderne et une esthétique visuelle exceptionnelle.

La semaine dernière, CMC Pictures a annoncé la sortie de la version anglaise de « Ne Zha 2 » en IMAX et 3D dans les salles des États-Unis, du Canada, d’Australie et de Nouvelle-Zélande à partir du 22 août.

Ellen Eliasoph, membre du jury des Oscars et cinéaste chevronnée, a souligné que l’expansion mondiale du cinéma chinois n’était pas uniquement motivée par des ambitions commerciales, mais également par sa profonde influence culturelle, qu’elle décrit comme la véritable pierre angulaire de son succès.

À l’occasion d’une interview accordée à China Media Group en avril, Ellen Eliasoph, première productrice hollywoodienne à travailler en Chine, a déclaré : « La Chine est indubitablement une mine d’or inexploitée en matière de propriété intellectuelle dans le domaine du cinéma ».

Une industrie florissante

La Chine est désormais le deuxième marché cinématographique mondial. En 2024, plus de 1,01 milliard d’entrées ont été enregistrées dans tout le pays. Au 8 juillet, les données des plateformes en ligne indiquaient que les recettes cumulées au box-office chinois pour 2025, y compris les préventes, avaient dépassé les 30 milliards de yuans (environ 4,18 milliards de dollars), atteignant ce cap en seulement 189 jours, soit 28 jours plus tôt que l’année précédente.

Le pays joue également un rôle de plus en plus influent dans la refonte du paysage cinématographique mondial. Rien qu’en 2024, la Chine a accueilli des festivals du film internationaux dans plus de 30 pays et régions. Sur le territoire national, les salles chinoises ont projeté 93 films importés, générant ainsi plus de 9 milliards de yuans de recettes au box-office.

Chen Daoming, acteur renommé et président de l’Association cinématographique chinoise, a affirmé que la lettre de réponse du président Xi Jinping offrait un cadre d’orientation à l’industrie cinématographique chinoise.

« C’est une source d’inspiration essentielle et inépuisable », a déclaré Chen, l’un des auteurs de la lettre adressée à Xi Jinping. « J’espère que grâce à nos efforts communs, nous pourrons créer de nombreuses œuvres remarquables qui sauront contribuer à la prospérité artistique et à l’édification d’une nation culturellement solide. »

Gao Ying, directrice du Capital Cinema, établissement historique de Pékin, a déclaré que la lettre du président avait éveillé en elle un profond sentiment d’engagement.

« Nous avons à cœur de transformer chaque écran et chaque salle de cinéma en une fenêtre culturelle narrant l’histoire de la Chine et célébrant son essence spirituelle. »

