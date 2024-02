Clientes da Quantexa obtiveram um ROI de 228% com benefícios de $34,8 milhões de acordo com um novo estudo de impacto econômico global

Estudo independente constata um ROI de 228% ao longo de três anos com a implementação da Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa

LONDRES, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Para operar de maneira eficiente, planejar o futuro e crescer, as organizações precisam de uma base de dados confiável para permitir decisões eficazes. No entanto, muitas organizações ainda enfrentam desafios com a falta de uma visão unificada do cliente, registros duplicados, processos ineficientes e resultados inadequados.

Hoje, a Quantexa publicou o estudo Total Economic Impact da Plataforma de Inteligência de Decisão Contextual da Quantexa, fornecendo uma análise de justificativa de valor comercial para ajudar as organizações a entender o impacto financeiro de seus investimentos em tecnologia. A Quantexa contratou a Forrester Consulting para entrevistar seis clientes em papéis de liderança relacionados a dados nos setores bancário, de telecomunicações e público, a fim de examinar o potencial de retorno sobre o investimento e outros benefícios que as empresas podem obter com a Inteligência de Decisão.

Neste estudo, são detalhados os benefícios quantitativos e qualitativos, os possíveis impactos financeiros e os riscos associados à implementação da Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa em uma organização composta com base nos clientes entrevistados.

Benefícios para o cliente:

Retorno de 228% sobre o investimento ao longo de três anos

Período de retorno inferior a oito meses

Valor presente líquido estimado de $34,8 milhões em benefícios para o cliente ao longo de três anos

Cinco principais benefícios e o montante economizado com a Plataforma de Inteligência de Decisão Contextual da Quantexa

Um Diretor Global de Detecção de Crimes Financeiros de um cliente do setor de Serviços Financeiros declarou que, “A Quantexa nos oferece a capacidade de coletar e integrar dados em um ecossistema flexível e escalável, fornecendo uma visão multidimensional do cliente quase em tempo real. Isso nos capacita a utilizar esse modelo para mitigar riscos, reduzir a quantidade de infraestrutura e recursos humanos, e monetizar os ativos de dados.”

Para obter mais informações sobre o Total Economic Impact da Plataforma de Inteligência de Decisão Contextual da Quantexa, faça o download do estudo completo de 2024 .

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de dados e análise pioneira em Inteligência de Decisão que capacita as organizações a tomar decisões operacionais confiáveis, dando sentido aos dados. Usando os mais recentes avanços em big data e IA, a plataforma Inteligência de Decisão da Quantexa descobre riscos ocultos e novas oportunidades, fornecendo uma visão contextual e conectada de dados internos e externos em um só lugar. Ela soluciona os principais desafios em gestão de dados, KYC, inteligência do cliente, crime financeiro, risco, fraude e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa melhora o desempenho operacional, proporcionando um aumento de mais de 90% na precisão e uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Fundada em 2016, a Quantexa conta atualmente com mais de 675 colaboradores e milhares de usuários trabalhando com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo. A empresa possui escritórios em Londres, Dublin, Bruxelas, Málaga, Emirados Árabes Unidos, Nova York, Boston, Toronto, Sydney, Melbourne e Tóquio.

