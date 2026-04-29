Combinant commerce, culture et promotions saisonnières, le Global Home Carnival de Louvre Furnishings Group monte en puissance

FOSHAN, Chine, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — L’édition 2026 du Global Home Carnival, organisée par Louvre Furnishings Group, se déroule actuellement à Foshan. Ce programme de 21 jours associe commerce international, échanges culturels et offres promotionnelles destinées aux consommateurs. Organisé en parallèle de la Foire de Canton et pendant les vacances du 1er mai, cet événement vise à attirer les acheteurs du monde entier et à stimuler la consommation saisonnière.

Le Global Home Carnival 2026 de Louvre Furnishings Group

Avec plus de 26 années d’expérience dans le secteur de l’ameublement, Louvre Furnishings Group est devenu une destination incontournable pour l’approvisionnement et la vente au détail : il accueille plus de 4 millions de visiteurs par an et dessert des clients de plus de 155 pays et régions. Depuis l’ouverture de l’événement, des délégations et des créateurs de contenu numérique provenant d’une vingtaine de pays ont visité le complexe du groupe et ses 22 salles d’exposition thématiques.

Une plateforme de commerce international et d’échanges culturels

Conçu comme un prolongement de l’écosystème de la Foire de Canton, cet événement propose un cadre de services structuré comprenant des marques soigneusement sélectionnées, des matériaux de choix, un engagement environnemental, une assurance qualité, une tarification transparente ainsi qu’une livraison sur le territoire national afin de faciliter un approvisionnement efficace et fiable.

Le 21 avril, l’événement « Foshan Wonder Night » a réuni près de 400 invités internationaux au Louvre International Furniture Exhibition Center autour d’un programme de spectacles et de manifestations culturelles mettant en lumière la fusion du design international et des éléments locaux.

Promotions pendant les congés du 1er mai et expériences lifestyle

Au cours des congés du 1er mai (du 1er au 5 mai), le festival atteint son apogée avec des animations telles que des tirages au sort, des réductions tarifaires, des remises et des cadeaux promotionnels en vue de renforcer l’engagement des consommateurs.

Au-delà du commerce, l’événement intègre tourisme, art et gastronomie. Du 1er au 3 mai, des spectacles de danse Yingge seront proposés quotidiennement, ainsi que des expositions d’art et une offre de restauration internationale variée.

Classé parmi les destinations touristiques nationales de niveau AAAA, le complexe du Louvre Furnishings Group poursuit son développement au-delà du commerce. La couverture médiatique de la chaîne CCTV (China Central Television) a mis en lumière l’importance de cet événement axé sur l’excellence des produits et l’ouverture internationale.

Selon les organisateurs, le Global Home Carnival témoigne des efforts actuellement déployés dans le but d’associer commerce international et expériences culturelles, tout en renforçant le rôle de Foshan au sein de l’industrie mondiale de l’ameublement.

À propos de Louvre Furnishings Group

Fondé en 2000 et basé à Foshan, en Chine, Louvre Furnishings Group intègre la conception, la R&D, la vente au détail et l’hôtellerie de prestige, ce qui en fait une marque leader dans le secteur de la distribution d’ameublement en Chine.

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