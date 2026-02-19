Coventry Anuncia Expansão do Relacionamento com a NAIFA

FORT WASHINGTON, Pensilvânia, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Coventry, líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira da classe de ativos lastreados em seguros de vida, anunciou hoje um novo acordo de patrocínio nacional exclusivo por categoria com a National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA). Nos termos do acordo, a Coventry atuará como patrocinadora Gold exclusiva da NAIFA na categoria life settlement, apoiando a educação e o envolvimento de consultores em todo o mercado secundário de seguros de vida.

Como parte do patrocínio, Coventry apoiará várias das principais iniciativas e eventos nacionais da NAIFA ao longo de 2026, incluindo FSP Institute , a Congressional Conference e a National Leadership Conference , bem como a programação do Life Happens. A colaboração foi projetada para expandir o acesso dos membros da NAIFA a recursos educacionais e perspectivas práticas sobre o papel do Life Settlement dentro de estratégias mais amplas de planejamento financeiro.

“Os consultores estão sendo solicitados a fornecer orientações mais holísticas e informadas diante da expansão das necessidades dos clientes, particularmente em torno de apólices de seguro de vida desnecessárias ou com baixo desempenho”, disse Reid Buerger, Diretor Executivo da Coventry. “A NAIFA tem um papel vital no apoio a consultores, e a Coventry tem o prazer de contribuir com sua experiência para essa missão. Com esse patrocínio buscamos aumentar o conhecimento dos consultores sobre o mercado secundário de seguros de vida e o papel que o Life Settlement pode ter com conversas mais amplas de planejamento.”

A Coventry tem um relacionamento de longa data com a NAIFA e já apoiou a associação por meio de seu Limited and Extended Care Planning Collective. Esse patrocínio expandido reflete um compromisso compartilhado com o avanço da educação de consultores e o fornecimento de recursos que apoiem o planejamento informado e focado no cliente. A Coventry incentiva os membros a visitar a página de recursos da NAIFA para analisar os benefícios exclusivos agora disponíveis.

O patrocínio da NAIFA faz parte da abordagem mais ampla da Coventry de envolver os consultores com as organizações profissionais nacionais estabelecidas, fornecendo educação e insights de mercado sobre o mercado secundário de seguros de vida. Com o seu trabalho com organizações que alcançam consultores em modelos de prática e estágios de carreira, a Coventry visa apoiar conversas de planejamento informadas e consideração cuidadosa do life settlement como parte integrante do planejamento financeiro abrangente.

Sobre a Coventry

A Coventry é líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira da classe de ativos garantidos por seguros de vida, operando uma plataforma integrada em quatro verticais complementares: mercado secundário de seguros de vida, empréstimos de longevidade, seguros de vida e distribuição de anuidades, e tecnologia de seguros. Por meio desses negócios, a Coventry expande as opções financeiras para os segurados, fornece soluções de capital apoiadas por apólices de seguro de vida e outros ativos vinculados à longevidade, amplia o acesso a produtos de proteção e aposentadoria, e aplica a tecnologia para aprimorar os preços, o gerenciamento de riscos e a eficiência operacional em todo o ecossistema de seguros de vida.

Guiada por um compromisso de longa data com os direitos do consumidor e a integridade do mercado, a Coventry utiliza sua posição de liderança para elevar os padrões da indústria, expandir a escolha do consumidor e desenvolver de forma responsável soluções de investimento apoiadas por seguro de vida de qualidade institucional. Ao longo da sua história, a Coventry já adquiriu mais de 23.000 apólices de seguro de vida, finalizou mais de US$ 50 bilhões em transações vinculadas à longevidade, pagou mais de US$ 6 bilhões a segurados e originou mais de US$ 1 bilhão em empréstimos vinculados a seguros de vida. Para mais informação sobre a Coventry, visite Coventry.com .

