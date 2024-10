Curia dévoile une marque plus moderne à l’occasion du salon de la CPHI Worldwide qui se tient à Milan

La marque sophistiquée met en valeur les principales capacités de Curia et son approche personnalisée en matière de petites molécules, d’IPA génériques et de produits biologiques

ALBANY, New York, 08 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, l’un des principaux organismes de recherche, de développement et de fabrication sous contrat, a dévoilé aujourd’hui une identité de marque actualisée. Ce rafraîchissement instille un message d’entreprise sophistiqué et une nouvelle hiérarchie de marque, mettant en évidence toute l’étendue des capacités CDMO de Curia en matière de petites molécules, d’IPA génériques et de produits biologiques. Il souligne le rôle de Curia en tant que partenaire dévoué à ses clients, qui s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie et une solide présence mondiale pour accélérer les délais de production en relevant des défis simples et complexes en matière de découverte, de développement et de fabrication de médicaments.

Ce rafraîchissement de marque inclut :

Trois logos de services commerciaux différents : Curia a créé des logos pour chacune de ses trois offres de services clés concernant les petites molécules, les IPA génériques et les produits biologiques. Cette nouvelle hiérarchie de logos présente clairement le solide portefeuille de services et de solutions proposés par Curia.

: Curia a créé des logos pour chacune de ses trois offres de services clés concernant les petites molécules, les IPA génériques et les produits biologiques. Cette nouvelle hiérarchie de logos présente clairement le solide portefeuille de services et de solutions proposés par Curia. Site Internet modernisé : Curia est heureuse de lancer simultanément son site Internet remanié. Sa conception évoluée améliore l’expérience utilisateur des clients et prospects à la recherche des meilleurs services de développement et de fabrication sous contrat dans le domaine des petites molécules, des IPA génériques, des produits biologiques, des services analytiques et de remplissage et finition aseptiques.

« Ce rafraîchissement témoigne de notre volonté sans faille d’être un partenaire de confiance pour nos clients », a déclaré Philip Macnabb, PDG de Curia. « Forte de plusieurs décennies d’expérience dans ce secteur, Curia élargit constamment ses capacités pour répondre aux besoins de ses clients. Cette nouvelle identité de marque ne se limite pas à nos offres. Elle souligne également le niveau d’expertise et de collaboration unique que nous apportons dans le cadre de notre noble mission qui consiste à améliorer la vie des patients. »

Curia a vu le jour sous le nom d’AMRI il y a plus de 30 ans. Elle s’est d’abord concentrée sur les petites molécules et s’est développée, au fil du temps, pour offrir un mélange de ressources mondiales et d’expertise scientifique. Rebaptisée Curia en 2021, elle a élargi son offre pour intégrer les produits biologiques avec l’acquisition de LakePharma et Integrity Bio. Cette nouvelle évolution de la marque met stratégiquement en valeur les atouts de Curia en tant que CDMO proposant des services complets et s’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie, un réseau mondial d’installations de pointe et une volonté d’excellence et de collaboration inébranlable.

À propos de Curia

Curia est une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec plus de 30 ans d’expérience. Elle exploite un réseau intégré de plus de 20 sites à travers le monde et emploie environ 3 500 collaborateurs travaillant en partenariat avec des clients biopharmaceutiques pour commercialiser des traitements qui ont un véritable impact sur la vie des gens. Nos offres en matière de petites molécules, d’IPA génériques et de produits biologiques couvrent le cycle complet, de la découverte à la commercialisation, avec des capacités réglementaires, analytiques et de remplissage et finition stérile. Nos scientifiques, nos experts en processus ainsi que nos installations respectueuses des réglementations fournissent une expérience de premier ordre dans la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques. De la curiosité au traitement, nous exécutons toutes les étapes pour accélérer vos recherches et améliorer la vie des patients. Consultez notre site à l’adresse curiaglobal.com.

Contact de l’entreprise : Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

