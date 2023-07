Curia étend ses capacités dans le domaine des produits biologiques en accédant à l’ADN doggybone de Touchlight

Curia collabore avec Touchlight afin d’élargir son offre de fabrication d’ARNm pour permettre l’accès à l’ADN enzymatique doggybone (dbDNA )

ALBANY, New York, et Hampton, Royaume-Uni, 25 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, une organisation de premier plan dans le domaine de la recherche, du développement et de la fabrication en sous-traitance, et Touchlight, une société pionnière dans la production enzymatique d’ADN, ont annoncé aujourd’hui un accord qui fournira à Curia ainsi qu’à ses clients un moyen simplifié d’accès à l’ADN doggybone de Touchlight (dbDNA). L’arrangement étend les offres de fabrication d’ARNm de Curia avec une source supplémentaire et différenciée de matière première d’ADN qui est immédiatement accessible par les clients de Curia. Dans le cadre de l’accord, Touchlight fabriquera directement dbDNA pour le compte des clients de Curia.

« Curia reste déterminée à renforcer ses offres de produits biologiques et ses capacités de fabrication d’ARNm de bout en bout », a déclaré Christopher Conway, président de la R&D chez Curia. « Avec l’ajout de l’ADN enzymatique grâce à notre partenariat avec Touchlight, nos clients bénéficieront d’un avantage décisif en termes d’évolutivité et de rapidité de commercialisation. »

dbDNA de Touchlight est un vecteur d’ADN linéaire, à double brin, fermé de manière covalente. L’ADN sert de modèle pour l’élaboration des traitements à base d’ARNm. Grâce à un processus enzymatique simple appelé transcription in vitro, les informations génétiques sont copiées de l’ADN à l’ARNm. Cet ARNm est alors capable d’apprendre aux cellules à fabriquer des protéines spécifiques qui sont utilisées pour soigner ou prévenir des maladies. L’ADN enzymatique de Touchlight est produit par un processus enzymatique acellulaire qui offre des avantages inégalés en termes de rapidité, de qualité et de capacité par rapport à la production traditionnelle d’ADN plasmidique.

Karen Fallen, PDG de Touchlight, a commenté : « Nous sommes ravis de travailler avec Curia afin d’élargir l’accès à dbDNA en tant que matière de départ essentielle. Travailler en parallèle avec d’autres CDMO est un élément clé de notre volonté de permettre un large accès du marché à dbDNA. Curia met en place une solution complète pour l’ARNm, et cet accord permet aux deux entreprises d’étendre leur offre à un public plus large. »

dbDNA de Touchlight est une solution nouvelle, largement applicable et polyvalente, qui permet à Curia de renforcer ses capacités de fabrication d’ARNm en complément de son offre de plasmides de qualité bioprocédurale.

À propos de Curia

Curia est une une organisation de recherche, développement et fabrication en sous-traitance de premier plan qui fournit des produits et services allant de la R&D aux clients pharmaceutiques et biopharmaceutiques en passant par la fabrication commerciale. Basés sur 29 sites à travers les États-Unis, l’Europe et l’Asie, les près de 4 000 employés de Curia aident les clients de l’entreprise à passer de la curiosité à la guérison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CuriaGlobal.com .

À propos de Touchlight

Touchlight est une CDMO privée basée à Londres, au Royaume-Uni, qui se concentre sur la prestation de services d’ADN et la fabrication d’ADN doggybone (dbDNA ) produit de manière enzymatique pour permettre le développement de médicaments génétiques. Touchlight assure le développement et la fabrication rapides et enzymatiques d’ADN pour la production de tous les traitements avancés, comprenant l’ARNm, la thérapie génique virale et non virale, et l’API d’ADN. dbDNA est une structure minimale, linéaire et fermée de façon covalente, qui élimine les séquences bactériennes. La plateforme révolutionnaire de production enzymatique de Touchlight permet une vitesse et une échelle sans précédent, et offre la possibilité de cibler des gènes d’une taille et d’une complexité impossibles à atteindre avec les technologies actuelles. Les clients peuvent bénéficier d’une assistance depuis la phase préclinique jusqu’à l’octroi de licence et au transfert de technologie pour une utilisation en interne, en passant par le développement et l’approvisionnement.

