Curia Expande Capacidade de Fabricação de Glasgow e Aprimora Plataforma de Desenvolvimento de Linhagem Celular

ALBANY, N.Y., March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Curia, uma organização líder em pesquisa, desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), anunciou hoje o progresso na expansão da sua unidade de produtos farmacêuticos estéreis em Glasgow, no Reino Unido, bem como aprimoramentos da sua plataforma proprietária para o desenvolvimento de linhagens celulares.

O local de Glasgow, Reino Unido, é bem conhecido em toda a indústria pelos seus mais de 25 anos de experiência com formulação, desenvolvimento de liofilização e capacidade de acabamento de enchimento estéril, incluindo ADCs e outros produtos altamente potentes. A expansão atual deve ser concluída no início de 2027. O investimento adicionará uma linha de enchimento de frascos baseada em isolador compatível com o Anexo 1 e um liofilizador. Após a expansão, Glasgow terá a capacidade de enchimento de lotes de até 20.000 frascos e estará bem posicionado para dar suporte a futuros enchimentos comerciais em pequena escala.

“Esta expansão de Glasgow ocorre no momento em que a Curia se aproxima da conclusão da significativa expansão da nossa unidade comercial de produtos farmacêuticos em Albuquerque, NM”, disse Ron Aungst, Vice-Presidente de Operações da Unidade de Negócios de Produtos Farmacêuticos. “A Curia já adquiriu equipamentos cruciais com longos prazos de entrega para ajudar a manter o projeto de expansão em Glasgow dentro do cronograma, e não prevemos qualquer interrupção nas operações atuais durante a expansão.”

A capacidade de desenvolvimento clínico de substâncias farmacêuticas da Curia também foi aprimorada com melhorias na plataforma de desenvolvimento de linhagens celulares (CLD) da empresa. A oferta de CLD na unidade da Curia em Hopkinton, MA, foi aprimorada para incorporar uma tecnologia de integração semialvo e sem propriedade intelectual, resultando em títulos seis vezes superiores em comparação à tecnologia de integração aleatória. A CHO-GSN®, a plataforma estável da Curia, foi derivada da mesma linhagem celular parental da sua plataforma transiente, a TunaCHO®, viabilizando que os parceiros realizem o scale-up de forma eficiente, desde a fase de descoberta até a produção em conformidade com as BPF.

“Nossa divisão de produtos biológicos sempre teve total capacidade, e estamos entusiasmados em oferecer uma linhagem celular que torna mais eficiente, em termos de custo e rapidez, o avanço dos nossos parceiros pelas etapas iniciais da fabricação clínica”, disse Jamie Grabowski, Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento. “Com termos de licenciamento favoráveis à biotecnologia, a linhagem celular reengenheirada será um componente crítico para orientar com sucesso os parceiros no seu rumo à comercialização.”

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de mais de 20 locais em todo o mundo e 3.100 funcionários em parcerias com clientes biofarmacêuticos para lançamento no mercado terapias que mudam a vida. Nossas ofertas de pequenas moléculas, APIs genéricos e produtos biológicos resultam em descobertas através da comercialização, com integridade regulatória, de capacidade analítica e processamento final estéril. Nossos especialistas científicos e de processos, juntamente com nossas instalações em conformidade regulatórias, oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas necessárias para acelerar sua pesquisa e melhorar a vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com.

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