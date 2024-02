Curia recebe CDMO Leadership Award de 2024

Curia reconhecida pelo seu serviço na indústria de CDMO

ALBANY, N.Y., Feb. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Curia, uma organização líder em pesquisa, desenvolvimento e fabricação por contrato, anunciou hoje que recebeu um Prêmio de Liderança CDMO 2024 na categoria de Serviços do grupo Small Pharma. No seu 13º ano, os prêmios são apresentados pela Outsourced Pharma e Life Science Leader.

“A Curia recebe este prêmio com muita honra”, disse Philip Macnabb, CEO da Curia. “Essa distinção ressalta o nosso compromisso de criar valor para nossos clientes em todas as nossas ofertas de P&D e fabricação, e somos especialmente gratos por sermos reconhecidos pelos parceiros que apoiamos com a nossa dedicação.”

Os vencedores do CDMO Leadership Awards são selecionados com base nas pesquisas de mercado da Industry Standard Research (“ISR”) para homenagear as CDMOs que atendam ou excedam as expectativas dos clientes. Para as premiações de 2024, 98 fabricantes contratados foram avaliados com 23 métricas de desempenho na pesquisa anual de Benchmarking de Qualidade de Fabricação por Contrato da ISR. Os participantes da pesquisa avaliam apenas as empresas com as quais trabalharam em um projeto terceirizado nos últimos 18 meses. A Curia foi premiada com base no feedback dos participantes na categoria Small Pharma.

“Parabéns aos vencedores do Prêmio de Liderança CDMO 2024. Com o voto dos seus clientes, vocês foram reconhecidos como o melhor no setor global de desenvolvimento e fabricação terceirizada da indústria biofarmacêutica”, disse Louis Garguilo, Editor-Chefe e Presidente de Conferência da Outsourced Pharma. “Os vencedores do prêmio mantiveram e expandiram sua capacidade e conhecimento para atender às necessidades de uma base de clientes diversificada; forneceram a qualidade e confiabilidade adicionais tão cruciais para os novos processos e produtos; e estabeleceram relações mais próximas com os clientes. 2023 trouxe à tona muitas questões não resolvidas. Os vencedores do CDMO Leadership Award de 2024 são as empresas que mais deram suporte no ano passado.”

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de 27 locais em todo o mundo e mais de 3.500 funcionários em parcerias com clientes biofarmacêuticos para lançar no mercado terapias que mudam a vida. Nossa oferta de produtos biológicos e pequenas moléculas abrange a descoberta através da comercialização, com capacidades regulatórias e analíticas integradas. Nossos especialistas científicos e de processos, e instalações de última geração oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas para a melhoria da vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com.

Contato Corporativo: Viana Bhagan Curia +1 (518) 512 2111 corporatecommunications@ CuriaGlobal.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 328a3a12-3a66-4a34-bdc8- e5de362efb85

GlobeNewswire Distribution ID 9031542