ALBANY, État de New York, 05 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, un organisme de premier plan spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication sous contrat dans le secteur pharmaceutique, annonce ce jour sa distinction comme l’une des 10 des entreprises de sous-traitance pharmaceutique (Contract Development Manufacturing Organisations, CMDO) présentes en Inde, établi par India Pharma Outlook. La liste intégrale est reprise dans l’édition de novembre 2023 du magazine India Pharma Outlook.

Cette reconnaissance met à l’honneur les contributions respectives des deux centres gérés par Curia, à savoir Aurangabad et Hyderabad. Tandis que l’établissement d’Aurangabad se consacre à la fabrication sous contrat de principes actifs pharmaceutiques (Active Pharmaceutical Ingredients, API) et de produits intermédiaires, celui d’Hyderabad abrite le centre de recherche Hyderabad Research Center, spécialisé dans la chimie pharmaceutique et le développement chimique et analytique. Les deux centres accueillent également le centre de contrôle qualité de Curia et le centre mondial de services partagés (Global Shared Services, GSS). Ces deux piliers de l’infrastructure mondiale de l’organisation assurent la standardisation des processus et leur évolutivité.

Le principe d’amélioration continue ancré au cœur des valeurs de Curia se reflète sur l’intégralité de sa gamme de services. Par ailleurs, ses investissements dans les technologies innovantes en font un partenaire de poids auprès des laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques tout au long du processus de recherche, de développement et de fabrication de médicaments. L’engagement de Curia pour être un employeur de choix est également mis en valeur dans le rapport, source d’une culture de travail riche en possibilités en matière de développement professionnel et de reconnaissance pour ses collaborateurs.

« Cette distinction témoigne du talent et des efforts ininterrompus de nos établissements d’Aurangabad et d’Hyderabad, et représente un honneur bien mérité pour notre équipe », a déclaré Philip Macnabb, PDG de Curia. Et de poursuivre : « En Inde, nos établissements sont en quête permanente d’excellence. Ils sont essentiels à notre mission d’améliorer la vie des patients ».

Le comité éditorial d’India Pharma Outlook a dressé la liste avec le concours d’un panel de juges rassemblant des experts du secteur mais aussi des responsables de l’expérience client et des analystes. Les lauréats sont retenus au regard de leur effet positif sur l’économie indienne, induit par des créations d’emplois et des initiatives de promotion de la recherche et du développement, et pour leurs offres de qualité supérieure dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.

