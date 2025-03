Curium finalise l’acquisition de Monrol, axée sur le net renforcement de sa capacité de production de lutécium-177 et de son empreinte PET

Affirmation de son leadership dans la production de l’isotope lutétium-177

Renforcement de son expertise en R&D et consolidation de son pipeline innovant

Extension de sa couverture géographique et de sa chaîne d’approvisionnement en imagerie nucléaire SPECT et TEP

PARIS, 29 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Curium Pharma (“Curium”), leader mondial de la médecine nucléaire, annonce franchir un nouveau cap en achevant l’acquisition d’Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol), acteur clé du secteur basé à Istanbul, en Turquie.

Cette acquisition lui permet de revoir sa capacité de production de lutétium-177 (Lu-177) à la hausse pour répondre à une demande mondiale grandissante pour cet isotope. Elle garantit également l’approvisionnement nécessaire au futur lancement de ses traitements au Lu-177 pour le cancer de la prostate (en cours de développement) et les tumeurs neuroendocrines (en attente de validation).

Monrol vient compléter les fortes capacités de recherche et développement (R&D) de Curium et accompagner le développement constant de son portefeuille et de son pipeline de produits théranostiques innovants. Dans un avenir proche et sous réserve des approbations réglementaires, Curium envisage de déployer le générateur de Ga-68 de Monrol à l’échelle mondiale.

L’empreinte géographique complémentaire en TEP et SPECT de Monrol permet à Curium d’enrichir davantage son offre. Assortie de 12 sites supplémentaires propriétaires et partenaires de Monrol répartis entre l’Europe de l’Est et la région MENA, la finalisation de l’opération permet à Curium d’élargir son réseau PET, qui passe ainsi de 34 à 46 sites en Europe occidentale et en Asie. En outre, l’infrastructure industrielle et vouée à la logistique de Monrol située à Istanbul, en Turquie, ajoute une dimension significative immédiate à ses capacités de production et de distribution verticalement intégrées.

M. Chaitanya Tatineni, PDG de la branche Marchés internationaux de Curium, s’exprime en ces termes : « Nous sommes enchantés d’accueillir près de 400 nouveaux collègues engagés et hautement qualifiés au sein du groupe Curium. L’alliance entre Curium et Monrol va transformer notre envergure, nos capacités et notre portée dans plusieurs domaines clés, en particulier le Lu-177, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour enrichir notre offre en solutions diagnostiques et thérapeutiques qui changent la vie des patients à l’échelle mondiale. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Curium, une entreprise dont nous admirons de longue date les capacités, le leadership et l’engagement à développer et fournir des solutions diagnostiques et thérapeutiques nucléaires de classe mondiale. » ajoute M. Aydin Kucuk, Directeur général de Monrol. Et de conclure : « Nous avons hâte de collaborer avec nos nouveaux collègues de Curium afin d’atteindre de nouveaux succès collectifs, rendus possibles par la conjugaison de notre expertise, nos connaissances et notre expérience avec l’empreinte mondiale de Curium, son portefeuille de produits et son historique d’innovation. »

Enfin, pour M. Emin Fadıllıoğlu, PDG d’Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment : « Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Monrol et de l’évolution remarquable dont elle a fait preuve ces dernières années, qui l’amène aujourd’hui à rejoindre Curium, un leader mondial de la médecine nucléaire. Cette avancée témoigne de la qualité de l’entreprise, et nous sommes convaincus qu’en tirant parti d’un meilleur accès aux technologies de pointe et d’un réseau mondial étendu, elle poursuivra son essor sous la houlette de Curium. »

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

[email protected]

ou

Ben Valdimarsson

Reputation Inc

Portable : +44 (0)788 9805930

E-mail : [email protected]

À propos de Curium

Curium est un leader mondial de la médecine nucléaire. Nous développons, fabriquons et commercialisons des produits radiopharmaceutiques de classe mondiale pour venir en aide aux patients du monde entier. Forts de notre riche histoire et notre approche pionnière, nous sommes en mesure d’innover, d’exceller dans notre domaine et de proposer un service inégalé.

À l’appui de ses sites industriels en Europe et aux États-Unis, Curium fournit chaque année des solutions radiopharmaceutiques SPECT, PET et thérapeutiques pour des maladies potentiellement mortelles à plus de 14 millions de patients. Le nom « Curium » fait référence à l’héritage des pionniers de la recherche sur les matériaux radioactifs, Marie et Pierre Curie, qui ont donné leur nom à l’élément radioactif curium, et souligne notre spécialisation en médecine nucléaire. Pour en savoir plus, visitez le site www.curiumpharma.com

À propos d’Eczacıbaşı-Monrol

Domiciliée à Istanbul, Monrol est une entreprise de médecine nucléaire à la pointe de l’innovation et au service du développement et de la fabrication de radio-isotopes et de produits radiopharmaceutiques de qualité conformes aux bonnes pratiques de fabrication (ou « BPF »). La société distribue les produits radiopharmaceutiques de son portefeuille de classe mondiale sur les marchés internationaux. En sa double qualité de CMO (organisation de fabrication sous contrat) et CDMO (organisation de fabrication et de développement sous contrat), Monrol fournit un accompagnement précoce au développement de ses clients et propose des services pleinement intégrés aux entreprises agiles disposant d’équipes réduites et virtuelles développant de nouveaux concepts de produits pour les essais cliniques, démontrant la preuve de concept et passant aux études sur l’homme. Monrol s’engage envers la transformation et l’amélioration du parcours des patients dans le traitement du cancer grâce à un portefeuille de produits radiopharmaceutiques qu’elle distribue dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.monrol.com.

