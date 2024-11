DEBx Medical obtient de nouveaux investissements auprès de TVM Capital Healthcare

Un coup d’accélérateur pour la prochaine phase d’innovation en matière de gestion des plaies chroniques

Grâce au deuxième tour d’investissement de TVM Capital Healthcare, DEBx Medical s’apprête à accélérer sa croissance dans le domaine des solutions de traitement des plaies chroniques.

AMSTERDAM et DUBAÏ, Émirats arabes unis, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — DEBx Medical, entreprise basée à Amsterdam et championne de l’innovation dans le domaine des soins avancés des plaies, annonce la réussite de son deuxième tour d’investissement de capitaux mené par TVM Capital Healthcare. Ce financement accélérera l’expansion internationale de DEBx Medical sur les principaux marchés mondiaux.

Faisant suite à un premier tour de financement réussi, l’investissement reflète la confiance croissante que suscite l’approche innovante de DEBx Medical en matière de gestion des plaies chroniques, notamment grâce à sa solution révolutionnaire, DEBRICHEM®. Cet agent dessiccant topique est utilisé pour éradiquer le biofilm et l’infection des plaies chroniques.

Un développement sur le marché international qui vise à transformer le traitement des plaies chroniques

Ce deuxième tour d’investissement soutient la stratégie de développement de l’entreprise sur les marchés réglementés et concurrentiels, et viendra ainsi soutenir davantage encore la mission que DEBx Medical s’est fixée en matière de transformation de la gestion des plaies chroniques et d’amélioration des résultats pour les patients.

Pour les systèmes de santé du monde entier, les plaies chroniques représentent un fardeau considérable, non seulement du fait de leur prévalence mais aussi en raison des coûts associés, des complications, et des impacts sur la qualité de vie des patients.

Parce qu’elle permet d’éradiquer complètement le biofilm et l’infection des plaies chroniques, DEBRICHEM® offre une solution inégalée. Après avoir obtenu les certifications CE et ISO, l’entreprise a pu soigner avec succès des milliers de patients depuis le lancement de son produit sur le marché.

Point de vue des investisseurs

« Ce nouveau tour de financement de TVM Capital Healthcare va accélérera la commercialisation de DEBRICHEM® dans le monde entier tout en permettant à DEBx Medical d’atteindre davantage de patients et de soulager les souffrances causées par des plaies non cicatrisantes », a commenté Tristan de Boysson, associé gérant de TVM Capital Healthcare. « Par ailleurs, nous nous engageons à nouveau dans la stratégie du fonds Afiyah de TVM Healthcare visant à apporter des solutions innovantes à la région MENA, en particulier au Royaume d’Arabie saoudite, et nous sommes impatients d’entamer notre collaboration avec cette équipe impressionnante en vue d’atteindre ces objectifs. »

Le renouvellement de l’investissement de TVM Capital Healthcare permettra à DEBx Medical d’élargir ses activités commerciales.

« Nous sommes ravis de franchir cette étape clé dans l’expansion mondiale de DEBx Medical », a déclaré Bert Quint, PDG de DEBx Medical. « Ce tour de financement nous permettra de pénétrer des marchés clés dans le monde entier, là où le fardeau des plaies chroniques reste important. Le soutien de nos investisseurs apporte une solide validation du potentiel de notre produit à transformer les pratiques de soins des plaies dans le monde entier. »

Stimuler l’innovation en matière de soin des plaies

En offrant aux professionnels de la santé une solution puissante pour le traitement des plaies chroniques, DEBRICHEM® a déjà eu un impact significatif en Europe et dans certaines régions de la région MENA, et notamment en Arabie saoudite. Le produit a en effet obtenu des résultats remarquables en contribuant à relancer le processus de cicatrisation des plaies malgré l’obstacle que constituent le biofilm et l’infection.

Une coupure de presse accompagnant cette annonce est disponible en cliquant sur ce lien.

Croissance et développement futurs

En plus d’étendre sa présence géographique, DEBx Medical continuera ses activités de recherche et développement pour introduire de nouvelles solutions de traitement des plaies. L’entreprise privilégie les données cliniques et la médecine fondée sur des données probantes, et c’est ce même principe qui continuera d’animer sa démarche de développement de son portefeuille de produits en vue de répondre aux besoins non satisfaits en matière de traitement des plaies chroniques.

À propos de DEBx Medical

DEBx Medical consacre ses activités à la transformation du traitement des plaies grâce à des solutions innovantes et scientifiques. Fondée en 2019, l’entreprise s’est fixé pour mission d’améliorer la vie des patients souffrant de plaies chroniques en fournissant aux professionnels des outils révolutionnaires pour traiter efficacement les plaies complexes. Le produit phare de la société, DEBRICHEM®, est un agent dessiccant topique qui élimine le biofilm et l’infection, favorisant ainsi une cicatrisation plus rapide et plus efficace des plaies. Pour obtenir de plus amples informations, consultez cette page Internet : DEBx Medical – Innovating The Future of Wound Care (debx-medical.com)

À propos de TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare est une société mondiale de capital-investissement spécialisée dans les marchés émergents. Basée à Dubaï et à Singapour, la société possède des bureaux à Riyad, Boston, Munich et Ho Chi Minh-Ville. Afin d’améliorer l’accès local à des soins de santé de qualité et abordables, l’entreprise investit des capitaux d’expansion et de croissance dans des entreprises de soins de santé, ainsi que dans des sources locales de produits médicaux dans les secteurs des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des solutions diagnostiques. Les partenaires d’investissement et d’exploitation, épaulés par un solide groupe de conseillers régionaux et internationaux expérimentés, possèdent une longue expérience en matière d’investissement dans le secteur de la santé et une solide expérience opérationnelle au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Pour obtenir de plus amples informations, consultez : TVMCapitalHealthcare.com

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

DEBx Medical : Chandrita Jaisinghani, press@debx-medical.com, +31 85 0878096

