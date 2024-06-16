Denodo nommé leader des plateformes logicielles d’intégration de données par IDC MarketScape

PALO ALTO, Californie, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Denodo , leader dans le domaine de la gestion des données, a annoncé avoir été reconnu comme leader dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment (doc # US53001625, octobre 2025).

Un extrait gratuit, consacré à Denodo, est disponible ici .

Le rapport IDC MarketScape indique : « Les impératifs simultanés consistant à préparer les données pour l’IA et à exploiter l’IA pour la gestion des données stimulent la transformation rapide du marché des logiciels d’intégration de données. L’un des thèmes centraux est l’essor de l’IA agentique, qui introduit des flux de travail autonomes et événementiels nécessitant des flux de données multimodaux fiables et en temps réel. Les fournisseurs du secteur remodèlent leurs portefeuilles pour répondre à ces exigences, en intégrant l’automatisation, les paradigmes de données en tant que produit et la gouvernance dans leurs plateformes d’intégration. »

IDC MarketScape poursuit en affirmant que « Les priorités des clients reflètent ces changements : les recherches d’IDC soulignant que les principaux investissements des organisations sont dans l’automatisation de l’IA, afin d’améliorer la productivité des travailleurs du secteur des données et la qualité des données pour la formation des modèles d’IA. Parallèlement, les responsables des données sont confrontés à des défis en matière de sécurité, de confidentialité et de gouvernance dans des environnements hautement distribués et dynamiques. Ces défis s’alignent sur les stratégies des fournisseurs, qui mettent l’accent sur l’intelligence pilotée par les métadonnées, l’observabilité et l’application fine des politiques. Les améliorations apportées à l’automatisation des pipelines, à la gouvernance et à la préparation des données multimodales devraient avoir un impact direct sur l’adoption de l’IA et ses résultats. »

Denodo a été reconnu par IDC MarketScape pour les atouts suivants :

Gestion logique des données et profondeur de virtualisation : forte capacité à intégrer et à fournir des données gouvernées en temps réel à partir de sources hétérogènes sans réplication obligatoire, tout en prenant en charge l’accélération grâce à la mise en cache et à une couche MPP intégrée lorsque cela est approprié. Cette approche réduit les mouvements de données et raccourcit le délai de mise en œuvre des solutions pour l’analyse interdomaines et l’IA.

forte capacité à intégrer et à fournir des données gouvernées en temps réel à partir de sources hétérogènes sans réplication obligatoire, tout en prenant en charge l’accélération grâce à la mise en cache et à une couche MPP intégrée lorsque cela est approprié. Cette approche réduit les mouvements de données et raccourcit le délai de mise en œuvre des solutions pour l’analyse interdomaines et l’IA. Couche sémantique et politique unifiée : un modèle cohérent, piloté par les métadonnées, relie la lignée technique à la sémantique et aux balises métier, permettant une sécurité centralisée et granulaire (au niveau des lignes, colonnes et cellules, avec masquage dynamique), ainsi que des flux de travail de supervision sur l’ensemble des services et produits de données publiés.

un modèle cohérent, piloté par les métadonnées, relie la lignée technique à la sémantique et aux balises métier, permettant une sécurité centralisée et granulaire (au niveau des lignes, colonnes et cellules, avec masquage dynamique), ainsi que des flux de travail de supervision sur l’ensemble des services et produits de données publiés. Connectivité étendue et diffusion multimodale : large éventail d’adaptateurs pour les sources relationnelles, NoSQL, API, fichiers, flux d’événements, stockages objets cloud et formats de table ouverts (p. ex. Delta Lake, Iceberg, Parquet). Exposition native des data products via REST, GraphQL, OData, JDBC/ODBC et SOAP pour servir des profils d’utilisateurs variés.

large éventail d’adaptateurs pour les sources relationnelles, NoSQL, API, fichiers, flux d’événements, stockages objets cloud et formats de table ouverts (p. ex. Delta Lake, Iceberg, Parquet). Exposition native des data products via REST, GraphQL, OData, JDBC/ODBC et SOAP pour servir des profils d’utilisateurs variés. Opérations cloud-native et optimisation des performances : prise en charge des architectures hybrides et multicloud, intégration DevOps et CI/CD, gestion de versions, gestion des charges, accélération intelligente des requêtes, et observabilité orientée FinOps, permettant aux équipes de faire évoluer un accès logique et gouverné aux données avec des performances et des coûts prévisibles.

« Les interdépendances entre les données et l’IA prennent une importance grandissante pour de nombreuses organisations », a déclaré Stewart Bond, vice-président de la recherche chez IDC. « Les organisations qui déploient des solutions d’IA agentique, générative et prédictive réalisent l’importance de l’intelligence basée sur les métadonnées, de l’observabilité et de l’application de politiques fines. Les fournisseurs d’intégration de données comme Denodo, qui offrent des données fiables, gouvernées et prêtes pour l’IA à grande échelle, permettent aux organisations d’obtenir des résultats d’IA dignes de confiance et conformes aux exigences de gouvernance. »

« Nous sommes honorés que l’IDC MarketScape ait désigné Denodo comme leader », a souligné Alberto Pan, directeur technique chez Denodo. « Denodo a pour mission d’aider les responsables des données à relever en toute confiance les défis liés à la sécurité, à la confidentialité et à la gouvernance dans des environnements de données complexes. »

À propos d’IDC MarketScape :

Le modèle d’analyse des fournisseurs adopté par IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d’ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. La recherche repose sur une méthodologie rigoureuse d’évaluation basée à la fois sur des critères qualitatifs et quantitatifs, qui aboutit à une illustration graphique exclusive de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape propose un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et stratégies ainsi que les facteurs de réussite sur le marché actuel et futur des fournisseurs de technologie peuvent se comparer de manière pertinente. Ce cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Denodo

Denodo est un leader mondial de la gestion des données, au service d’agents et d’applications d’IA fiables. La plateforme Denodo, une solution de gestion logique des données primée, transforme les données d’entreprise en informations fiables pour l’IA, l’analyse et les initiatives en libre-service. Des organisations du monde entier utilisent Denodo pour fournir des données prêtes pour l’IA et l’entreprise en un temps record par rapport aux data lakehouses traditionnels, obtenant ainsi un temps d’accès aux informations jusqu’à 4 fois plus rapide, un retour sur investissement de 345 % et des performances 10 fois supérieures. En savoir plus sur denodo.com.

