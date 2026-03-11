Denodo Platform 9.4 accélère le déploiement en production de l’IA agentique

La dernière version exploite la gestion logique des données pour renforcer une IA fiable et plus intelligente, offrant aux équipes chargées des données, celles dédiées à l’IA et aux utilisateurs métiers des performances améliorées, une gouvernance des données renforcée et un accès plus intuitif

PALO ALTO, Californie, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Denodo, leader dans la gestion des données et l’intelligence artificielle, a annoncé la disponibilité de Denodo Platform 9.4, consolidant ainsi sa position en tant que fondation de données fiable pour l’IA agentique et générative, grâce à des capacités de gestion logique des données conçues pour simplifier et accélérer l’accès aux données. Alors que les organisations vont au-delà des projets pilotes et des preuves de concept en matière d’IA, Denodo Platform 9.4 permet aux systèmes, aux applications et aux utilisateurs d’IA d’accéder de manière fiable aux données en temps réel, de comprendre le contexte commercial et de fonctionner avec des performances élevées dans un cadre de gouvernance clair.

L’innovation en matière d’IA s’accélère, mais sa réussite dépend de plus en plus de la couche de données sous-jacente. Sans accès unifié à des données en temps réel et fiables, sans sémantique partagée et sans gouvernance cohérente, les initiatives d’IA peinent à se développer à grande échelle et à générer une réelle valeur commerciale. Denodo Platform 9.4 répond à ce défi en faisant évoluer la plateforme pour trois publics clés : les équipes chargées des données, celles dédiées à l’IA et les utilisateurs métiers, chacun bénéficiant de fonctionnalités conçues pour aider les entreprises à opérationnaliser l’IA en toute confiance.

« À mesure que les organisations passent des pilotes IA aux déploiements en production, la réussite dépend de plus en plus de l’intelligence et de la gouvernance de l’infrastructure de données sous-jacente », a déclaré Stewart Bond, vice-président de la recherche, logiciels d’intelligence et d’intégration des données chez IDC. « Denodo Platform 9.4 reflète cette évolution en renforçant la façon dont les entreprises unifient l’accès aux données structurées et non structurées, intègrent la gouvernance dans les interactions avec l’IA, donnent plus d’autonomie aux utilisateurs métiers et fournissent une sémantique cohérente dans des environnements distribués. Ces capacités sont essentielles à la création de systèmes IA fiables et prêts à l’emploi, capables de s’adapter aux exigences opérationnelles. »

Pour les équipes dédiées à l’IA : fournir une IA fiable grâce à un accès unifié et gouverné aux données structurées et non structurées

Pour les équipes en charge de l’IA et de l’analyse avancée, Denodo Platform 9.4 étend les possibilités de connexion de l’IA aux données d’entreprise. La plateforme permet désormais une intégration sécurisée avec des bases de données vectorielles, afin d’unifier les données structurées, semi-structurées et non structurées, notamment les documents, les embeddings de texte, les images et autres contenus, via une couche unique d’accès logique aux données.

En parallèle, Denodo Platform 9.4 intègre directement la prise en charge du Model Context Protocol (MCP). Cela transforme l’accès gouverné aux données en service partagé à l’échelle de l’entreprise, plutôt qu’en fonctionnalité à implémenter agent par agent. Tout agent IA ou client compatible MCP peut ainsi découvrir et interroger en toute sécurité les données d’entreprise en temps réel, en respectant les sémantiques et politiques approuvées, tandis que les équipes de gouvernance conservent une visibilité et un contrôle complets.

Ces nouvelles fonctionnalités offrent aux équipes dédiées à l’IA un moyen cohérent et prêt à l’emploi d’ancrer les agents et les modèles sur des données d’entreprise fiables et en temps réel, sans compromettre la sécurité, la conformité ou la flexibilité à mesure que les initiatives d’IA prennent de l’ampleur.

Pour les équipes chargées des données : des analyses plus rapides et un retour sur investissement plus rapide pour le lakehouse

Pour les équipes d’ingénierie des données et de plateformes, Denodo Platform 9.4 introduit Lakehouse Accelerator, la nouvelle évolution des capacités MPP intégrées de Denodo. En intégrant le moteur d’exécution open source Velox, Lakehouse Accelerator offre des requêtes jusqu’à 4 fois plus rapides, une efficacité améliorée du CPU et de la mémoire, ainsi qu’une meilleure évolutivité pour les analyses avancées et les charges de travail d’IA.

Ces améliorations permettent aux équipes chargées des données de prendre en charge davantage d’utilisateurs et de charges de travail simultanées, y compris les charges de travail d’IA, tout en réduisant les coûts d’infrastructure et la complexité opérationnelle. Plus important encore, elles aident les organisations à tirer davantage de valeur de leurs investissements existants dans le lakehouse, en accélérant le temps nécessaire à l’obtention d’informations et la réussite des initiatives d’IA sans imposer de déplacement de données, de réingénierie ou de perturbation des architectures existantes.

Pour les utilisateurs professionnels : interaction conversationnelle avec des données d’entreprise fiables

Pour les dirigeants et les utilisateurs métiers, Denodo Platform 9.4 offre un moyen plus intuitif d’interagir avec les données grâce à une expérience d’IA conversationnelle et agentique intégrée à la Denodo Data Marketplace. La Data Marketplace constitue le point d’accès unique des utilisateurs métiers à toutes les données de l’entreprise, via une expérience de type e-commerce conçue pour tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétence technique. Avec la version 9.4, les utilisateurs peuvent poser des questions et explorer les données à l’échelle de l’entreprise à l’aide de conversations naturelles multi-étapes avec un agent capable de raisonnement, sans avoir besoin de comprendre les schémas, les outils ou les détails techniques sous-jacents. Cette expérience conversationnelle offre également une plus grande transparence sur la manière dont les questions sont interprétées et traitées, en expliquant dynamiquement comment les réponses sont produites et en sollicitant l’utilisateur lorsque l’intention ou le contexte est ambigu.

En intégrant cet accès conversationnel directement dans la Marketplace, Denodo démocratise l’accès aux données tout en maintenant une gouvernance de niveau entreprise. Cette approche interactive et guidée réduit les ambiguïtés et renforce la confiance dans les résultats, offrant aux utilisateurs métiers des réponses plus rapides et des informations plus claires, tout en garantissant aux équipes chargées des données et de la plateforme que chaque interaction repose sur des produits de données fiables, un contexte métier partagé et des politiques cohérentes.

Du potentiel de l’IA à l’IA en production

« Les organisations s’efforcent de plus en plus de transformer leurs ambitions en matière d’IA en résultats opérationnels concrets », a souligné Alberto Pan, directeur technique chez Denodo. « Denodo Platform 9.4 vise à soutenir cette transition en renforçant la fondation de données des équipes chargées des données, celles dédiées à l’IA et des utilisateurs métiers. En combinant performance, gouvernance et accès intuitif aux données en temps réel, nous aidons nos clients à passer de l’expérimentation à une IA fiable et prête pour la production, capable de véritablement différencier l’entreprise. »

